Salvini: "6 impegni per prendere per mano questo paese"

Centomila persone - secondo la Lega - al raduno di Pontida, che riprende dopo tre anni di interruzione causa Covid. Il popolo leghista ha risposto all'appello, sul palco, scorrono tutti i governatori, rivendica il lavoro svolto nell'esecutivo in scadenza Giancarlo Giorgietti: "Ci vuole coraggio ad assumersi responsabilità", così il ministro delle infrastrutture, relativamente all'esperienza di governo, " perché è molto più semplice stare fuori e magari giudicare ". Ma i presidenti delle regioni a guida verde sono compatti attorno al segretario e tornano le battaglie storiche del partito: autonomia, territorio, l'affondo di Zaia : “ Se non ci sarà l'autonomia, in discussione il governo ”, poi Fontana : "Noi dobbiamo dare seguito a 4 milioni di lombardi che hanno detto in maniera chiara ed esplicita che ci sia più autonomia, e servizi migliori". Salvini ribatte a distanza alle polemiche con il Pd - che è a Monza, in piazza per l'iniziativa "comuni per l'Italia" - rispondendo alle dichiarazioni di Letta che paragona Pontida al paese guidato da Viktor Orban: " Quelli di sinistra hanno una passione per la geografia , oggi è l'Ungheria, ieri la Russia, o la Finlandia....", così il leader della Lega dal palco: "Sull'Ungheria io rispetto le scelte democratiche di tutti, Orban qualcuno la fa giusta, qualcuna la sbaglia".

La firma sui "6 impegni per prendere per mano questo paese" "Questo è l'impegno dei ministri e governatori a firmare i sei impegni per prendere permano questo Paese - arringa Matteo Salvini dal palco, accanto ministri e governatori della Lega - e cioè stop bollette, autonomia, flat tax, Quota 41, decreti sicurezza e giustizia giusta : il sacro impegno della Lega a cambiare questo Paese", conclude.

"Onore essere scelto da Mattarella come Premier" "Chiedo sottovoce di rispettare il voto di milioni di italiani, che pare stiano per scegliere la Lega e il centrodestra - così i leader del Carroccio - per me sarebbe un orgoglio, una gioia e una emozione essere da voi scelto e da Mattarella essere indicato come presidente del consiglio di questo straordinario Paese".

"Vincere elezioni non è un punto di arrivo, niente chiacchiere"

"A me non interessa governare per governare, me l'ha insegnato Umberto Bossi - continua Salvini dal palco di Pontida - vincere le elezioni non è un fine o un punto di arrivo, è un mezzo: se qualcuno, in Lega non capita per fortuna o raramente, pensa che vincere le elezioni significhi sedersi sulla poltrona e non fare più una mazza, ha sbagliato partito". "Vincere le elezioni sarà l'occasione per raccontarci qui fra un anno quello che ci siamo detti di fare. Niente chiacchiere, per me la parola è sacra, io non mollo e non mollerò mai per difendere l'Italia e gli italiani, il lavoro, la salute e la sicurezza dei nostri figli".

Fondi russi: "Mai chiesto né preso niente"

Riferendosi all'affaire, dei presunti fondi russi: "Hanno parlato per 15 giorni di Russia, di fondi russi. Zero - ha dichiarato Salvini - non abbiamo mai chiesto né preso niente: siamo soltanto italiani e chiediamo solo il lavoro e il rispetto per gli italiani". Così il segretario della Lega.

"In Ue asse Mediterraneo: basta accompagnare Parigi-Berlino"

"Voglio che l'Italia sia protagonista in Europa, non accompagnatrice di Parigi e Berlino - ha continuato il leader del Carroccio - voglio portare l'asse più a Sud, con una grande alleanza dei popoli del Mediterraneo perchè torni fonte di ricchezza come è sempre stato: e se le frontiere non le protegge l'Europa le proteggono i popoli del Mediterraneo". "In Italia entra chi ha il permesso di entrare. Primo Consiglio dei ministri rientrino in vigore i decreti sicurezza". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini.

L'autonomia: "Toglierà gli alibi ai chiaccheroni"

"Come hanno detto sindaci e governatori, l'autonomia da Nord a Sud premia. L'autonomia toglierà le maschere, toglierà gli alibi ai De Luca, agli Emiliano, ai chiacchieroni che lasciano in perenne emergenza la loro gente e dicono che è sempre colpa degli altri", così Salvini dal palco: "Ci sono tante bandiere oggi, c'è il leone di San Marco di fianco alle bandiere della Calabria, Toscana, Lombardia, Friuli, Trentino, Sicilia, Sardegna. Qua non c'è una regione contro l'altra, qui c'è l'Italia che sogna, che guarda avanti unita nel nome del lavoro, della famiglia e della bellezza e lasciamo agli altri i musi lunghi".

“Dal prossimo anno impegno per zero canone Rai”

“Da qualche anno per idea di quel genio di Renzi sulla bolletta si paga una tassa in più ogni mese, il canone Rai - continua Salvini - ci siamo andati a studiare come funziona in tanti paesi europei, e siccome in 10 paesi dell'Ue il canone per la tv pubblica non esiste e non è pagato dai cittadini, come Lega ci prendiamo questo impegno: dall'anno prossimo zero canone in bolletta e la televisione pubblica come in altri paesi fa servizio pubblico, campando di pubblicità, profitti e ascolti”.

Assente dal raduno il fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, in un post - pubblicato sui social dal figlio Renzo, ha dichiarato che il padre è rimasto a casa "a festeggiare il compleanno".