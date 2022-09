Saman, le dichiarazioni del cugino: "Strangolata e gettata nel Po"

Saman sarebbe stata uccisa, strangolata con una corda, quindi fatta a pezzi e gettata nel fiume Po.

Le parole confidate dal cugino della ragazza, Ikram Ijaz, ad un altro detenuto, forniscono ulteriori dettagli su quella che può essere stata la fine della giovane, scomparsa tra la fine di aprile e i primi di maggio dello scorso anno.

Secondo quanto detto da Ijaz, Saman sarebbe stata tenuta ferma da lui e dall’altro cugino, Nomanhulaq Nomanhulaq, in modo da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con una corda.

Quindi la madre, Nazia Shaheen, in preda a una crisi di pianto sarebbe stata allontanata dal marito, Shabbar Abbas.

Al racconto si aggiunge poi il contributo di un uomo misterioso che avrebbe aiutato a finirla, infilare il corpo in un sacco, caricarlo su una bici e poi, dopo averlo fatto a pezzi, a gettarlo nel Po.

Ma le parole del ragazzo, riportate alla polizia penitenziaria dal collega detenuto, sono ritenute credibili solo in parte dai carabinieri di Reggio Emilia.

Ieri era trapelata la confessione del padre Shabbar Abbas che, in una telefonata dell'otto giugno del 2021 avrebbe invece detto: "Ho ucciso mia figlia".

Ijaz è stato il primo ad essere catturato per la scomparsa di Saman Abbas. Le sue confidenze sono state fatte in due occasioni e riassunte in annotazioni del 20 e del 29 ottobre di quell'anno. Parole comunque ritenute “meno fantasiose” rispetto alle prime dichiarazioni rilasciate e in cui il cugino della diciottenne pachistana aveva riferito di non aver preso parte all'omicidio commesso dai parenti, ma solo di esserne venuto a conoscenza dall’altro fratello.

È possibile che Ijaz si sia corretto dopo letto gli atti del fascicolo giudiziario, nel frattempo tradotti, per aderire il più possibile agli elementi in possesso degli inquirenti così da essere più credibile.

Il processo per la sparizione di Saman Abbas inizierà il prossimo 10 febbraio 2023. Alla sbarra saranno convocati i tre familiari di Saman arrestati all'estero, in Francia e Spagna, nei mesi scorsi: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre ai genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan.