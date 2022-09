Sanzioni, Pnrr, lavoro, clima: a Cernobbio le ricette dei leader

Sfida aperta davanti a imprenditori ed economisti per i leader politici al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Al centro del primo confronto della campagna elettorale, e probabilmente l'unico, le ricette per affrontare guerra in Ucraina, il Piano nazionale di recupero e resilienza, il caro energia, l'emergenza ambientale. Dieci minuti a testa davanti alle telecamere, poi domande e risposte a porte chiuse. Sulle rive del Lago di Como non volano gli stracci, nessuno alza i toni, ma le differente prospettive dei principali partiti che si candidano a guidare il paese emergono in maniera molto netta. Matteo Salvini, che ha destato un certo stupore decidendo di proiettare delle slide, ha tenuto il punto sulla critica, già avanzata ieri, nei confronti delle sanzioni occidentali contro la Federazione Russa. “Le previsioni del Fondo monetario internazionale - ha detto il segretario della lega - dicono che a fine luglio le sanzioni hanno comportato un avanzo commerciale tra export e import di 140 miliardi di dollari cash nelle casse della Federazione Russa. Stima del Fmi a fine anno: 227 miliardi di dollari. Dovevamo mettere in ginocchio un Paese, questi sono i dati economici dell'attuale provvedimento”.

Durissimo Enrico Letta: le parole di Salvini sono "frasi in libertà e irresponsabili" che "rischiano di fare un danno pesantissimo all'affidabilità dell'Italia e dell'Europa". Giorgia Meloni e Antonio Tajani predicano prudenza. La presidente di Fratelli d'Italia avvisa che "se l'Italia si sfila dagli alleati, per l'Ucraina non cambia niente, per noi moltissimo. Una nazione seria che vuole difendere i suoi interessi deve avere una postura credibile". La leader di FdI ribadisce la sua posizione atlantista e sostiene che la guerra in Ucraina "è la punta dell'iceberg di un conflitto che ha per obiettivo la revisione degli assetti mondiali. Se l'Ucraina cade e l'Occidente perisce - chiarisce - il grande vincitore non sarà solo la Russia ma anche la Cina, e chi è più debole in Occidente, segnatamente l'Europa, rischia di trovarsi sotto l'influenza cinese. Per questo secondo me bisogna combattere questa battaglia".

Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani condivide il pensiero dell'alleata: le sanzioni alla Russia "sono inevitabili". Salvini le vuole rivedere? "La sua è un'opinione, si può discutere di tutto. Io credo che in questo momento sia giusto avere una forte solidarietà europea". Alla fine è lo stesso Salvini a ricordare che la Lega ha sempre votato tutti i provvedimenti a favore dell'Ucraina, comprese le sanzioni e a ribadire la necessità di attivare “uno scudo europeo come durante il Covid”. Il senatore leghista assicura che con un governo di centrodestra l'Italia "non cambierà collocazione internazionale. Staremo con i Paesi liberi, democratici. Il mio modello non sono il Venezuela, la Russia, la Cina. Io voglio la democrazia e la libertà. La Lega vince e rimarremo alleati dei paesi occidentali. Una cosa chiedo - sottolinea - che per fermare la Russia, non ci rimettano i lavoratori e la salute dei cittadini italiani". Sul Pnrr, Meloni ha affermato che "non può essere un'eresia dire che possa essere perfezionato, è previsto dalle norme. Il problema non sarà rivederlo o sistemarlo ma saranno i ritardi che il governo ci ha lasciato. Il tema deve essere affrontato, non vuol dire stravolgerlo". Opposto il punto di vista di Enrico Letta: "Il Pnrr è la nostra stella polare. Si può discutere, ma diciamo 'no' alle rinegoziazioni. Se ci mettessimo in un confronto con Bruxelles perderemmo soldi e le prospettive per il futuro". Restando in tema europeo, per il segretario del Partito democratico "la credibilità sul futuro e la questione del debito è un problema fondamentale che ci tocca a livello europeo" perché "il nostro debito si reggerà dentro un Europa che si sostiene ed è credibile". Ed è quindi importante, secondo Letta, pensare al “ruolo dell'Italia in Europa. Se non vi hanno convinto le cose che avete ascoltato alla mia destra il voto nei nostri confronti nei collegi uninominali è l'unico”. Le imprese, rimarca, "hanno bisogno di sicurezza, affidabilità e stabilità. La nostra proposta sul fisco è quella di ridurre le tasse sul lavoro".

Temi fiscali in primo piano anche nell'intervento di Giuseppe Conte, secondo il quale occorre invece investire sul taglio cuneo fiscale non solo a favore dei lavoratori ma anche delle imprese: "Siamo per l'abolizione dell'Irap a favore di tutti. Siamo a favore di uno Statuto degli imprenditori - prosegue - che dia chiarezza del diritto, tempi certi e una giustizia certa a chi investe". A una domanda sul reddito di cittadinanza, è netto: "Pensare di abolirlo è una follia, abbiamo salvato dalla povertà un milione di persone durante la pandemia. Il problema non è il reddito ma il lavoro sottopagato, due tre quattro euro lordi l'ora". In tema di ambiente il presidente del Movimento 5 stelle ritiene si debba “investire nella giusta direzione, in energia pulita, in una vera transizione ecologica. Un ritorno al passato", alle fonti fossili, "significherebbe aumentare soltanto i costi sociali e finanziari e abbracciare la spirale recessiva”. “Il modello del superbonus è da privilegiare”, aggiunge Conte, "e secondo me il modello della libera circolazione dei crediti di imposta non solo ci consente una grande riduzione di Co2 ma anche un meccanismo per generare quella massiccia liquidità a favore di investimenti ad alto moltiplicatore".