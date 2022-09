Scendono gas e petrolio. Bene le utilities, l'Ue promette aiuti

Dopo le parole di oggi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, c'è stato un certo calo del prezzo del gas, che questa mattina ad Amsterdam aveva toccato i 247 euro al megawattora. In questo momento è a 226 euro, il 5,7% in meno di ieri.

Altalena anche per il petrolio, che aveva iniziato in rialzo e ora invece con il Brent del Mare del Nord scende sotto i 90 dollari al barile, -3,60 per cento. Il Wti americano è a 83 dollari.

Gli indici azionari sono negativi in Europa: -0,33% per l'indice Ftse Mib di Milano, meglio Francoforte, +0,10%, peggio Londra, -0,80%. Va meglio Wall Street: +0,30% per l'indice Dow Jones, +0,63% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

A Piazza Affari oggi sono positive, in controtendenza, le utilities, cioè le società fornitrici di energia, il cui indice settoriale a Milano sale dell'1,50%; tra le misure indicate da Von der Leyen ci sono anche aiuti per le utilities in crisi di liquidità.

Lo spread oggi è in calo di 3 punti base, a quota 231. C'è attesa per la riunione di domani della banca centrale europea. Gli analisti ora si attendono un rialzo dei tassi di 75 punti base per contrastare l'inflazione.