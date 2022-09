Faccia a faccia Putin-Xi Jinping: "Instilliamo stabilità nel mondo del caos"

Non è forse un caso che in questa che era città simbolo, antico terminale delle carovane lungo la Via della Seta, è fissato il VII summit dell' Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) fondato da Pechino 20 anni fa. Della Sco fanno parte 9 paesi tra cui Kazakhistan e Uzbekistan che si sono dichiarati neutrali nei confronti della guerra in Ucraina e Tagikistan e Turkmenistan che non hanno mai preso ufficialmente posizione sul conflitto. A loro si sono unite nel tempo India, Pakistan e Iran. Il vertice avviene nelle stesse ore in cui si tengono esercitazioni militari congiunte Russia-Cina nel Pacifico.

Molte cose, però, sono cambiate da quel 4 febbraio e per questo il vertice sembra rinsaldare quell'asse asiatico economico e commerciale, in cui Mosca alla luce degli ultimi eventi in Ucraina, appare quella più in difficoltà a causa delle sanzioni.

Dopo l'attesa conferma del faccia a faccia tra il presidente russo Valdimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping, i due leader - divisi da un lungo tavolo di circostanza - si sono incontrati a Samarcanda in Uzbekistan. E' il primo incontro, dopo quello del 4 febbraio in occasione delle Olimpiadi di Pechino in cui le due super-potenze asiatiche si pormettevano una amicizia "senza limiti", incontro che avveniva alla vigilia dell'invasione russa in Ucraina.

Di fronte a un mondo in cambiamento, a tempi di trasformazione e mutamenti storici, la Cina vuole lavorare con la Russia per dimostrare la responsabilità di grandi potenze e instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos

Non bisogna dimenticare che alla base del rapporto tra Mosca e Pechino c'è quella "neutralità" sul conflitto in Ucraina, quasi ostentata dalla Cina e una solida retorica anti-Usa e anti-Nato, anche se Pechino non ha mai violato le sanzioni né ha fornito aiuti militari a Mosca. Cina che oggi si dice pronta a lavorare con la Russia "come tra grandi potenze", assicura Xi Jinping spiegando che "di fronte a un mondo in cambiamento, a tempi di trasformazione e mutamenti storici, la Cina vuole lavorare con la Russia per dimostrare la responsabilità di grandi potenze e instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos". Il presidente cinese ha detto, inoltre, di voler condividere con Putin idee sui rapporti bilateriali e su questioni d'importanza regionale e internazionale.

Prima del faccia a faccia con Xi Jinping, Putin ha incontrato il presidente iraniano Ibrahim Raisi. Russia e Iran starebbero completando la preparazione di un nuovo accordo strategico di cooperazione. Le loro posizioni "sono vicine o coincidono" su molte questioni internazionali, ha detto il capo del Cremlino, mentre la Ria Novosti scrive che la prossima settimana una delegazione composta dai rappresentanti di "80 grandi imprese russe" visiterà l'Iran.

Sul piano del gas, gli affari tra i due paesi si sono consolidati: Pechino continua a comprare il gas russo che l'Europa non vuole più e ha già un piano per il nuovo gasdotto che passerà attraverso la Mongolia anche se ci vorranno almeno due anni per realizzarlo.