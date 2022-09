A Samarcanda si delinea il fronte anti-Nato

'Nuovi centri di potere' nel mondo che nascono a Samarcanda, in Uzbekistan. E' il presidente russo Vladimir Putin ad annunciarne l'intenzione, durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) in corso in questi giorni nel centro nevralgico dell'antica via della Seta.

Nel secondo giorno di banchetti e colloqui a margine, i nove paesi asiatici che compongono la Sco, si muovono in cerca di alleanze in antitesi aperta con l'Occidente. Secondo quanto annunciato dall'ufficio stampa del presidente russo, Samarcanda è il luogo dove si possono creare alternative concrete all'Ovest anche con l'ingresso - favorito da Mosca - di nuovi paesi come l'Iran, che oggi ha ribadito con fermezza la contrarietà alla Nato, considerata “una minaccia”.

"La crescita di nuovi centri di potere che cooperano tra loro sta diventando sempre più evidente", ne è convinto il leader russo secondo cui "trasformazioni fondamentali stanno avvenendo nella politica ed economia mondali, e si tratta di cambiamenti irreversibili". Mosca è indebolita dalle sanzioni e chiede alla super-potenza asiatica "sorella" un chiaro aiuto sia sul piano commerciale che diplomatico. La Cina resta un attore ambiguo dell'asse del nuovo mondo asiatico, se non altro per aver mostrato massimo equilibrio, ovvero neutralità, in merito alla guerra in Ucraina scatenata da Mosca.

Putin, riporta l'agenzia Tass, ha anche evidenziato la nascita ed "il ruolo crescente di nuovi centri di potere" a livello globale che "interagiscono tra loro non sulla base di regole imposte dall'esterno", ma "sui principi universalmente riconosciuti della supremazia del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite".

E tuttavia: “Capiamo che La Cina abbia le sue preoccupazioni in merito all'Ucraina”, ha aggiunto Putin rivolto all'omologo comunista con cui ieri ha avuto un importante e complesso bilaterale. Tuttavia una fotografia ritrae i leader intorno a un bachetto “all'asiatica”, a fianco a Putin, anche il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il presidente Erdogan appare soddisfatto, anche perchè "la Russia garantisce una fornitura stabile di energia alla Turchia", ma in base a quanto scritto da Reuters, il capo del paese del Dragone, non ha partecipato alla cena per precauzioni anti Covid. E c'è chi ci ha visto un atto di snobberia verso la vicina super-potenza indebolita.

Le sanzioni pesano sulla mancata vittoria russa in Ucraina. Non solo gas, il presidente russo ha chiesto all'Onu di fare pressioni sulla Ue per togliere il blocco alle esportazioni di fertilizzanti russi verso i paesi in via di sviluppo. Putin, citato da Interfax, ha affermato che 300.000 tonnellate di fertilizzanti russi sono attualmente bloccati nei porti europei. Se saranno sbloccati, "siamo pronti a consegnarli gratis a paesi in via di sviluppo", ha aggiunto, condannando come "discriminatorie" le restrizioni europee.