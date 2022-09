Le forze di sicurezza israeliane sono intervenute a Jenin, città palestinese nella Cisgiordania settentrionale, per arrestare alcuni sospetti, ritenuti coinvolti in diversi attacchi in territorio ebraico. Uccisi quattro palestinesi tra cui Rahaman Hazem, fratello di un miliziano autore di un attentato a Tel Aviv nell'aprile scorso in cui erano morti tre civili. In queste ore sono in corso scontri e gli abitanti della cittadina sono scesi per le strade per manifestare contro Israele.