Bianchi: "Nessun risparmio energetico in classe. Per lavorare al meglio garantire la presenza"

Nessun risparmio sulla scuola.

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dice la sua sul problema delle eventuali conseguenze della crisi energetica sul mondo scolastico e parla senza filtri: "Capisco che ci sono problemi connessi con il costo dell'energia che coinvolgono tutto il Paese, ma la scuola deve essere l'ultima a essere interessata da eventuali provvedimenti sulle criticità connesse al costo dell'energia", ha detto in un’intervista a Radio Anch'io su Radio 1.

"Il governo non ha mai affrontato" l'ipotesi di accorciare i giorni della settimana scolastica, ha aggiunto Bianchi. "La scuola ha bisogno di una presenza che sia chiara, esplicita e non soggetta agli andamenti del gas. Ci sono altri ambiti in cui si può e si deve risparmiare. La scuola deve essere lasciata nelle condizioni di lavorare al meglio. A fronte di questo, noi stiamo investendo per poter permettere tempi prolungati, pieni, abbiamo dato risorse per le mense, le palestre, per un'idea di scuola non più vincolata al numero di ore", ha proseguito.

Il ministro dell’Istruzione ha poi manifestato il suo apprezzamento e orgoglio per quanto fanno presidi e personale scolastico.

"La cosa di cui vado più fiero di questi 18 mesi" da ministro "è di essere potuto andare in giro per le scuole a vedere quante cose stanno facendo e quanto dovremmo raccontare di positivo, per permettere a tutti di avere una scuola veramente pubblica, intesa dalle persone come un bene pubblico, cosa che non è scontata in tutti i Paesi. Dovremmo apprezzarlo di più".