Scuola, iniziano i primi rientri in aula: senza mascherine e col caro libri alle stelle

Sono appena suonate le campanelle nelle scuole dell’infanzia di Lombardia e Trentino e negli istituti della provincia di Bolzano.

Dopo gli apripista di oggi, toccherà nei prossimi giorni agli studenti delle altre regioni: 12 settembre per quelli di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; 13 settembre per la Campania; 14 settembre entreranno in aula i ragazzi della Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e , infine, il 19 settembre varcheranno la soglia delle scuole gli studenti siciliani e valdostani.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo anno scolastico, alla presenza di Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, è prevista il prossimo 16 settembre a Grugliasco (Torino), all'Istituto di Istruzione Superiore "Curie-Vittorini".

Sarà un ritorno tra i banchi nuovo rispetto a quelli appena passati: le misure anti Covid rigide che hanno caratterizzato gli ultimi due anni scolastici non ci saranno più e si starà in classe senza mascherina, accanto al compagno di banco e senza più l’obbligo del distanziamento.



Caro libri

Come ogni anno e già da qualche settimana le famiglie stanno poi facendo i conti con le spese per l'acquisto del materiale necessario e dei libri di testo. Dal monitoraggio effettuato dall'Onf-Osservatorio Nazionale Federconsumatori i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del +4,3% rispetto al 2021. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i "ricambi") ammonterà quest'anno a circa 571,60 euro per ciascun alunno.

Si confermano in salita anche i costi dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 481,04 euro per i testi obbligatori a cui aggiungere almeno due dizionari con un aumento del 2%. Il calcolo è effettuato prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici.

Le spese sono particolarmente alte per gli alunni delle classi prime: uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 443,03 euro (+3% rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti 571,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l'intero anno, per un totale di 1.014,63 euro.

Secondo la stima di Federconsumatori un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo e 4 dizionari 683,46 euro (+2% rispetto allo scorso anno), a cui aggiungere la spesa per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.255,06 euro.

Importi che risultano proibitivi per molte famiglie e a cui si aggiungono i costi da sostenere per l'acquisto di pc, laptop e altri strumenti tecnologici. Dallo studio effettuato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge, infatti, che tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia spende da 369,88 euro a 3.756,98 euro (considerando per antivirus e programmi i costi su base annua).