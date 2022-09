Sei rifugiati siriani, fra cui 2 bambini, sono morti di fame e di sete sul barcone dove viaggiavano

“E' inaccettabile”, aggiunge Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Agenzia ONU. "Rafforzare il soccorso in mare è l'unico modo per evitare queste tragedie". Le vittime e i sopravvissuti si trovavano su un barcone alla deriva da diversi giorni nel Mediterraneo centrale, prima che a soccorrerli arrivasse una nave della Guardia Costiera italiana.

Lo afferma l'Unhcr sottolineando che l'Agenzia ONU per i rifugiati per l'Italia sta assistendo i 26 sopravvissuti sbarcati a Pozzallo, molti dei quali "presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni".

"Morire di fame e di sete su un barcone è quanto di più disumano e inaccettabile possa accadere. Terribile, le mie condoglianze ai familiari. Ribadisco la necessità di rafforzare il soccorso in mare, attività che non può essere lasciata solo alle Ong, ma deve avvenire anche attraverso i mezzi dei corpi dello Stato dei Paesi rivieraschi. Solo così si evitano tragedie di questo genere". Afferma in una nota Laura Boldrini, deputata del Pd ed ex portavoce, per il Sud Europa, dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il gruppo di migranti era partito dalle coste della Turchia 15 giorni fa. Secondo quanto appreso dall' Agenzia Giornalistica italiana, dopo quattro o cinque giorni il cibo sarebbe finito e dopo qualche altro giorno si sarebbero esaurite anche le scorte di acqua, tanto che le persone hanno bevuto quella del mare. La piccola imbarcazione avrebbe incrociato diversi natanti nella sua traversata e uno di questi avrebbe gettato in mare delle casse d'acqua che però i migranti non sarebbero riusciti a prendere. Oltre ai bimbi, sono morti anche un dodicenne, la nonna di un bambino e la mamma di un altro bambino, e un altro adulto. Poi il salvataggio effettuato dalla nave da carico Arizona partita dalla Turchia e diretta a Malta. Ieri mattina erano state evacuate con un elicottero una giovane donna e la nipotina senza più forze: la piccola, ormai allo stremo delle forze, muoveva debolmente gli occhi. Sono state portate a Malta e si stanno riprendendo. La notte scorsa, il trasbordo da nave Arizona alla Cp 325 che ha portato i migranti superstiti a Pozzallo per poi accoglierli all'hot spot.