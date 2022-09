Serie A: nell'anticipo al Meazza l'Inter batte il Torino 1 a 0

Una partita che nel primo tempo è stata avara di emozioni e occasioni al Meazza.

Una rete di Marcelo Brozovic, all'89mo, regala i tre punti all'Inter. Inzaghi lancia Dzeko con Lautaro Martinez, Paro (Juric assente perché alle prese con una polmonite) dà fiducia a Seck al fianco di Vlasic e dietro a Sanabria: panchina per Radonjic.

Nel primo tempo a prima occasione è per l'Inter con Lautaro che dal limite calcia potente ma alto sullo scarico di Barella. Il Torino si difende bene e diventa pericoloso con Vlasic. Al 19' il croato controlla in area e prova la conclusione sul primo palo: Handanovic si oppone con il piede. E questa è la vera unica occasione per i granata. A inizio ripresa il Torino è più propositivo e Handanovic deve intervenire per negare il gol a Sanabria che incorna sul cross di Vlasic. L'attaccante paraguaiano poco dopo si vede sventolare da Ayroldi il cartellino rosso per una sbracciata su Calhanoglu, giudicata troppo violenta dall'arbitro.

I nerazzurri salgono a 12 punti in classifica scavalcando proprio i granata, che restano fermi a quota 10.

"Quanto pesa la vittoria? Veramente importante, sapevamo che questa partita era tosta, vanno uno contro uno tutto il campo, era veramente importante vincere. Siamo stati in difficoltà, era importante". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Torino. "Lavoriamo più duramente e intensamente, bisogna avere più gamba, alcune partite non siamo riusciti a fare le cose come sappiamo fare. Bisogna lavorare e andare avanti, bisogna vincere. Confronto dirigenza-squadra? Niente, abbiamo parlato e basta, non dico altro. Cori per Inzaghi dei tifosi? Per lui e tutti noi, per tutti quelli che tifano Inter, speriamo di vincere il più possibile"