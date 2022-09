Sessantaquattro milioni di bambini non possono andare a scuola. Una povertà che ruba l'infanzia

Se ci fermiamo a pensare un attimo, la storia di tutti noi inizia a scuola, tra i banchi con quaderni e pennarelli. Questo scampolo di infanzia, fermato da una foto in bianco e nero, oltre 64 milioni di bambini nel mondo non ce l’hanno. Un numero imponente che il Covid ha fatto cresce e ha marcato le differenze tra gli studenti dei paesi in via di sviluppo e i paesi ricchi. Ma quello che Helpcode, organizzazione no profit mette in evidenza è che la scuola non è solo imparare a leggere, scrivere e imparare le tabelline, è la certezza di un pasto fisso, di trovarsi in un luogo sicuro e imparare, piano piano a costruire il loro futuro, perchè il futuro è ora. È quello che hanno perso 370 milioni di bambini con la chiusura delle scuole. Cosa hanno trovato: abusi, violenze e sfruttamento. Nel 2020, il numero di bambini e bambine impiegati nel lavoro minorile è salito a 160 milioni.