"Si presenti alle 10 in caserma": la finta telefonata di arruolamento del figlio di Dmitry Peskov

Una telefonata a bruciapelo, spiazzante ma assai verosimile (era uno scherzo), quella ricevuta ieri dal figlio del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin. L’uomo che parla per bocca dello “zar” di Russia è uno dei pochi a rientrare nel suo cerchio magico di fedelissimi. Naturale pensare, quindi, che ciò che vale per tutti i cittadini della Federazione russa, per il figlio Nikolaj (32 anni) debba valere un po’ meno (come nella Fattoria degli animali di orwelliana memoria).

“Pronto? È Nikolaj Peskov?” “Si, chi parla?”. “Qui è il commissariato militare. Non riagganci, come ha fatto l’altra volta. Lei ha ricevuto una convocazione . Il suo nome è nell’elenco dei riservisti che verranno arruolati nell’ambito della mobilitazione ordinata dal presidente Putin. Si presenti domani alle 10 in caserma ”.

Non a caso il giovane – colpito da una richiesta che non si aspettava potessero rivolgergli – ha tergiversato, prima per superare l’imbarazzo di quella telefonata “surreale”; poi, più lucidamente, per mettere subito in chiaro che “…Io non verrò domani alle 10…deve capire. Io sono il signor Peskov…”, come a dire: “Come potete farmi una richiesta simile, non sono come tutti i miei coetanei…”. Infine, conscio dei suoi privilegi, in uno slancio autodifensivo “da casta”, il giovane Peskov preannuncia di voler “risolvere la questione a un livello più alto”.

È andato in scena ieri, in diretta radio-tv e poi sui social, uno degli scherzi telefonici più riusciti degli ultimi tempi in Russia. A orchestrarlo, Dmitry Nizovtsev, del canale Popular Politics, vicino all'attivista attualmente in carcere Alexei Navalny. Nizovtsev si è finto un ufficiale militare e ha trattato da superiore il giovane Peskov, convocandolo per le 10 del giorno successivo in caserma, per svolgere la visita medica propedeutica all’arruolamento. Ieri in tutta la Russia è stata una giornata di caos, dopo l’annuncio di Putin di dar via a una mobilitazione parziale per 300 mila riservisti e idonei alla leva, finora non coinvolti nella guerra ucraina.

Tra le varie obiezioni opposte, Nikolaj Dmitrievich ha precisato di aver bisogno di capire “in generale cosa sta succedendo e quali diritti ho”, aggiungendo poi di essere pronto a partire. Il padre, infatti, ha reagito chiedendo che tutto il testo della conversazione telefonica venga pubblicato, convinto che dall’esame generale dello scambio di battute risulterebbe la piena disponibilità del figlio ad arruolarsi. Peskov ha precisato che il figlio non ha cercato in alcun modo di sfruttare le sue entrature e il rapporto privilegiato del genitore con il presidente russo. Non a caso, tra le altre cose, Nikolaj Peskov (forse ormai consapevole di essere stato preso in giro) ha puntualizzato di essere disposto ad andare al fronte “non su tua richiesta – rivolto al finto ufficiale -, ma se Vladimir Vladimirovich (Putin, ndr) mi dice di andarci, lo farò”.

Seguendo la scia della lunga tradizione russa di scherzi (telefonici e non), il collettivo vicino all’attivista dissidente è riuscito a mettere a segno un altro grande colpo ai danni della nomenklatura russa, con il preciso intento di screditarla. Alexsej Navalnky, ora in carcere dopo un tentativo di avvelenamento e un processo-farsa, è riuscito in un altro scherzo a farsi confermare da un alto ufficiale dei servizi segreti russi che era stato proprio l’FSB (l’agenzia che ha preso il posto del KGB sovietico) a cercare di avvelenarlo.