Si tuffa nell'Isonzo per un bagno, annega 17enne

Tragedia a Gorizia. Un 17enne è annegato dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Isonzo nel Parco Piuma di Gorizia. Il giovane pakistano era in compagnia di un gruppo di amici e voleva farsi un bagno per rinfrescarsi ma non è più riemerso e il suo corpo è stato recuperato tre ore dopo dai Vigili del Fuoco.

Alle ricerche ha partecipato anche il Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il ragazzo era ospitato presso il convitto del San Luigi di via Don Bosco.