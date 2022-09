Silvana Sciarra presidente della Consulta: "Ho i capelli bianchi, i colleghi premiano l'anzianità"

Nata a Trani nel 1948, Sciarra si è laureata in Giurisprudenza all'università di Bari, discutendo una tesi con il professor Gino Giugni. Nel corso della sua carriera è stata Harkness Fellow presso l'Ucla (Università della California) e la Harvard Law School (1974-1976); Fulbright Fellow presso l'Ucla (1985), visiting professor in diversi atenei, tra cui Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stoccolma, Lund, University College di Londra e alla Luiss di Roma. Ha inoltre insegnato presso la facoltà di Scienze economiche e bancarie dell'università di Siena, mentre dal 1994 al 2003 ha ricoperto la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto sociale europeo presso l'Istituto universitario europeo di Fiesole, dove ha coordinato anche progetti internazionali e curato diverse pubblicazioni.

Sciarra ha poi collaborato con la Commissione europea in numerosi progetti di ricerca e ha ricevuto il dottorato di ricerca in Legge honoris causa presso l'università di Stoccolma nel 2006 e di Hasselt nel 2012.

La sua attività come giudice costituzionale

Come giudice costituzionale ha redatto 159 decisioni. In materia di previdenza e di lavoro, pubblico e privato, si ricordano la pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco pluriennale della perequazione automatica per le pensioni di più modesto importo (numero 70 del 2015); la sentenza che ha consentito la ripresa della contrattazione economica collettiva nel settore del lavoro pubblico, dopo il 'blocco' per risparmio di spesa (numero 178 del 2015); le decisioni che hanno inciso sui criteri di determinazione dell'indennità prevista per i licenziamenti illegittimi, al fine di garantire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente (numero 194 del 2018 e numero 150 del 2020).

Si ricordano anche le pronunce che, confrontandosi con la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno valorizzato una prospettiva di integrazione degli strumenti di tutela dei diritti: riconoscimento ai cittadini di Stati terzi di prestazioni di sicurezza sociale per famiglie disagiate (numero 54 del 2022) e l'assegno per il nucleo familiare (numero 67 del 2022). In tema di diritti fondamentali, si segnala la pronuncia che sollecita il legislatore a tutelare i diritti dei figli in un nucleo familiare costituito da due madri (numero 32 del 2021).

È stata co-direttrice della rivista Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, è stata designata dal Consiglio dell'Unione Europea membro del comitato che fornisce un parere sui candidati all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale e di avvocato generale della corte di giustizia europea.