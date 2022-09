Sindacati: adesione con punte del 90% in alcune realtà, molti i disagi per gli utenti

Adesione quasi totale, con punte del 90% in alcune realtà, allo sciopero nazionale di otto ore del trasporto pubblico locale. Lo si apprende dai sindacati che hanno proclamato la protesta, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, indetta per chiedere interventi "immediati" a tutela del personale, dopo le reiterate aggressioni sui mezzi pubblici a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti.

Forte adesione e forti disagi per gli utenti

Alta adesione, con ovvi disagi per i viaggiatori, anche in Toscana. Secondo quanto comunicano i sindacati, si sono registrate punte del 90% a Firenze per i bus urbani ed extraurbani (il 70% per la tramvia) e dell'80% a Pisa, seguite da Grosseto (75%), Arezzo e Pistoia (70%).

A Roma decine di passeggeri della metropolitana sono rimasti chiusi all'interno della stazione della metro A Cornelia, proprio mentre stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico. Uscendo dall'ultima metro si sono trovati i cancelli della stazione sbarrati. È trascorsa mezz'ora circa, tra le 8.30 e le 9, prima che le uscite venissero riaperte. Atac promette “che non si fermerà di fronte a nulla per individuare responsabilità e colpe per la penosa vicenda” e il Codacons annuncia un esposto per la possibile fattispecie di sequestro di persona e violenza privata.

A Palermo, secondo l’azienda l’adesione è stata superiore al 70%. "Su 116 mezzi previsti in strada - comunicano i sindacati - ne sono rientrati in rimessa 86". Il disagio lo hanno sofferto soprattutto i passeggeri dell'Amat rimasti per ore alla fermata degli autobus, ma anche quelli dei bus per il trasporto regionale.

In Sardegna i disagi per l'utenza si registrano soprattutto nelle grandi città e, in particolare, a Cagliari dove, secondo i primi dati provvisori diffusi dall'azienda di trasporto locale Ctm, l'adesione ha raggiunto circa l'80% del personale viaggiante. Secondo la Cgil, però, l'astensione dal lavoro raggiungerebbe anche quasi il 100%. Qualche dato in più si avrà tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domani quando si concluderà la protesta.

A Bari l'80% del personale di guida del Tpl delle principali aziende, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sindacali, ha aderito allo sciopero dei trasporti. I disagi si sono avvertiti soprattutto tra le 11 e le 13 quando c'è stata l'uscita dalle scuole degli studenti.

A Venezia lo sciopero coinvolge anche addetti a traghetti e vaporetti e proseguirà fino alle 24.

Assoutenti si dice solidale con tutti i lavoratori del comparto trasporti, ma afferma di ritenere lo sciopero di oggi nel settore del Tpl "del tutto sbagliato perché danneggia i cittadini senza ottenere alcun risultato". Appare poi un grave sgarbo istituzionale non aver accettato la riduzione della durata dello sciopero chiesta dal Garante.