Siria: crolla edificio ad Aleppo, almeno 11 vittime, tra loro tre bambini

Almeno dieci persone sono morte nel crollo di un edificio ad Aleppo, in Siria. Lo hanno riportato i media locali, precisando che tra le vittime ci sono "sei donne, tre bambini, e un uomo, mentre un bimbo e una donna sono stati recuperati da sotto le macerie e portati all'ospedale".

Il palazzo, situato in una zona disegnata da abusivismo, è crollato a causa "di una mancanza di fondamenta ingegneristiche", ha sostenuto il responsabile del consiglio cittadino di Aleppo, Maad Medlaji. L'edificio si trovava in un'area in cui sorgevano abitazioni abusive e che è stata distrutta “a causa del terrorismo”, ha aggiunto, riferendosi alla guerra civile del paese.

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha detto che il palazzo crollato si trovava in un quartiere “precedentemente bombardato con missili e barili bomba”. Sette edifici vicini sono stati evacuati per paura che anche loro potessero crollare.