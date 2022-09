Sorpresa e commozione: Joe Biden premia Elton John

Un sorriso commosso dietro gli inconfondibili occhiali colorati.

Così Sir Elton John ha ricevuto, a sorpresa, la National Humanities Medal dalle mani del presidente Joe Biden.

Il musicista britannico si è esibito ieri sera alla Casa Bianca per un concerto dopo un'assenza che durava dal 1998: quell’anno il cantante andò in scena per l’allora presidente Bill Clinton.

Di fronte ad un pubblico di oltre duemila ospiti, tra cui insegnanti, infermieri e sostenitori Lgbtq definiti per l’occasione “creatori di storia quotidiana”, il concerto fa parte del tour di addio alle scene che si concluderà nel 2023.

"Una notte in cui speranza e storia fanno rima": così Elton John ha voluto celebrare il “potere curativo della musica”.