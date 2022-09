Il Settebello vuole il bronzo agli Europei di pallanuoto: in acqua alle 18

Una finale amara. Una sfida per il terzo e quarto posto che però ha il sapore dell'ingiustizia. Quella subita in semifinale contro la Croazia con un rigore deciso dall'arbitro molto discutibile, e che ha fatto gridare il ct Campagna alla “vergogna”.

E così oggi alle 18 l'Italia si trova a giocare la “finalina” contro la Spagna. La partita sarà trasmessa da Rai Sport + HD, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play.

Stamattina rifinitura di un'ora con tiri e schemi. L'Italia ha recuperato un uomo da inserire in lista dopo sanzioni e ricorso legati al contestato arbitraggio della semifinale persa con la Croazia che sfiderà l'Ungheria in finale. Si giocherà con 12 a referto senza gli squalificati Marziali e Di Somma che resteranno in tribuna, torna disponibile Renzuto Iodice dopo le due giornate di stop per brutalità.

A seguire la finale per l'oro: alle 20.30 Ungheria - Croazia.