Il Settebello vuole la finale: alle 20.30 in acqua contro la Croazia

Il ct Sandro Campagna non molla di un centimetro: si gioca per vincere chiunque sia l'avversario davanti. Il 29 giugno scorso davanti ai 7.000 della Alfred Hajos gli azzurri dimostrarono che il nuovo corso, dopo la delusione di Tokyo, è tracciato: la vittoria 11-10 contro l'Ungheria in un match equilibrato per due tempi e poi dominato fino anche a tre reti di vantaggio.

Alle 20.30, diretta su Raisport HD, la Spaladium Arena di Spalato sarà appositamente infiocchettata da diecimila persone e confezionata per sostenere la Croazia. Padroni di casa che ancora si leccano le ferite da mondiale dove dopo quindici anni sono fuori dal podio a Budapest, battuti in semifinale dai campioni spagnoli e dalla Grecia nella finalina per il terzo posto.

Rispetto a due mesi fa l'Italia è senza il mancino Gonzalo Chalo Hechenique (operato alla spalla), ma è ben sostenuta dagli innesti di Alesiani, Renzuto (ancora squalificato) e Condemi nelle rotazioni tra i quindici. La Croazia di Tucak, battuta dagli azzurri sia alla Sardinia Cup (12-11) che al torneo di Belgrado (12-9) nell'ultimo mese, ha rinunciato a Vukicevic richiamando Zovic per far coppia con il pericolo pubblico numero uno ovvero l’altro mancino Kharkov (russo naturalizzato, nuovo acquisto del Brescia).

I balcanici, quarti all'ultima rassegna continentale di Budapest, hanno vinto solo un oro nel 2010 in casa a Zagabria e non vanno a medaglia dal 2018 (bronzo) a Barcellona. Settebello che non vince addirittura dal 1995 a Vienna e non sale sul podio dal bronzo di Budapest 2014. Sinora gli azzurri più prolifici per percentuale di tiro (53.3%) contro il 46% della Croazia. Dato che si riflette anche sui gol in superiorità: 67% di realizzazione per gli azzurri contro il 44% dei biancorossi. Salta agli occhi invece, contrariamente alle caratteristiche fisiche della Croazia, l'80% delle controfughe realizzate, esattamente il doppio dell'Italia. Ottimo il dato difensivo per i padroni di casa, guidati in porta dal totem Marko Bijac (quattro anni alla Pro Recco dal 2018 al 2021), che difendono neutralizzando l'80% degli attacchi avversari. L'Italia subisce invece il 33% dei tiri contro. Nell'altra semifinale se la vedranno alle 19.00 la Spagna campione del mondo e favorita del torneo, contro l'Ungheria della nouvelle vague di Zsolt Varga che ha preso il posto di Tamas Marcz, ex azzurro naturalizzato argento olimpico a Londra 2012.