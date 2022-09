Il Settebello alla prova della Francia per conquistare la semifinale

Italia-Francia non è mai un confronto qualunque, in qualsiasi sport. La rivalità è sempre molto accesa.

Nella pallanuoto l'Italia ha la facoltà di guardare i transalpini dall'alto verso il basso, forte del suo palmares europeo: 11 medaglie (3 d'oro, 2 d'argento, 6 di bronzo) contro il solo argento francese quasi centenario (1927).

La Francia si prepara ai Giochi di Parigi 2024 e tra sovvenzioni e sforzi economici ha dato un nuovo impulso a tutto il movimento natatorio e pallanuotistico. Il campionato è in continua crescita, sono arrivati, e arriveranno, tanti stranieri dai paesi slavi per elevare la qualità delle squadre nel campionato.

E così oggi la Francia giocherà per la prima volta un quarto di finale in un campionato europeo. L'argento del '27 arrivò in un torneo con un'altra formula e per trovare un piazzamento tra le prime otto d'Europa dobbiamo risalire al 1958: ottavo posto, e anche allora con un torneo sviluppatosi diversamente da quello attuale.

Insomma, tutto questo potrebbe portare a dire che Italia-Francia non dovrebbe rappresentare una grande insidia per il Settebello di Sandro Campagna. Ma non è così, o forse lo è solo sulla carta. Ma le qualità nella formazione transalpina ci sono, i francesi hanno eliminato la Serbia (irriconoscibile!) negli ottavi e nessuno l'avrebbe immaginato. Fra l'altro l'Italia sarà costretta a giocare con una formazione di soli 12 giocatori per via della squalifica (due giornate) di Renzuto per la ‘brutalità’ commessa durante la partita col Montenegro. Quindi un cambio in meno in panchina in una gara che si annuncia molto agonistica e che gli Azzurri dovranno esser bravi invece a gestire senza far salire i toni della contesa.

L'ultimo confronto è di 45 giorni fa, a Strasburgo, nella Final Eight di World League: il Settebello s'impose di misura 9-8 nella gara del girone eliminatorio, contenendo a fatica l'esuberanza del giovanissimo centroboa Thomas Vernoux che anche oggi rappresenterà un vero problema per la difesa azzurra.



La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD alle ore 16.20.