Oggi il Setterosa in semifinale contro la Grecia

A due mesi dal quarto posto del mondiale di Budapest, il Setterosa è di nuovo tra le prime quattro di una grande competizione. All'Europeo non capitava da oltre sei anni (Belgrado 2016): in Serbia le azzurre conquistarono un bronzo che andava loro stretto, infatti qualche mese più tardi vinsero l'argento olimpico a Rio, battute solo dalla corazzata statunitense.



Questo è un altro Setterosa, più leggero in termini di chili ed esperienza ma anche di testa. E' una squadra che ha meno pressioni: un anno fa - escluse da Tokyo2020 - nessuno avrebbe scommesso un euro sul quarto posto mondiale e tanto meno di essere tra le quattro migliori d'Europa.

La semifinale con la Grecia (diretta Rai Sport + HD, ore 20.20) è un banco di prova di quelli che piacciono al Ct Carlo Silipo. La nazionale ellenica è più avanti nel rinnovamento generazionale ma la rosa è ugualmente giovanissima. In questa sfida si potranno misurare i progressi del gruppo azzurro, sia tecnici che caratteriali.



E del resto la stessa Grecia + squadra lunatica, da prendere con le molle, capace di prestazioni superlative e gare evanescenti. La chiave del match potrebbe essere quella di riuscire a contenere il fraseggio delle sorelle Plevritou: il capitano Margarita, la leader Eleftheria e la spumeggiante Vasiliki, sono loro a dettare i tempi di gioco della Nazionale guidata dalla 'generalessa' Alexia Kammenou, prima donna a vincere in Europa alla guida di un club.



In casa azzurra resta il dilemma se provare a giocarla con tre centroboa (Palmieri, Cocchiere, Galardi) e un difensore in meno (Di Claudio) o il contrario. Per ora Carlo Silipo ha alternato le due soluzioni vincendo tutte le partite del campionato europeo. Sei gare, sei vittorie.

Da stasera i dettagli diventano fondamentali, un passaggio teso, un raddoppio, la lucidità e il carattere determineranno chi potrà andare in finale a Spalato.

Nell'altra semifinale (ore 19, diretta Rai Sport + HD) si affrontano Olanda e Spagna, pronostico da tripla per una gara mette di fronte due nazionali esperte e complete in ogni reparto.