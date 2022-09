Il Setterosa cala il poker: Italia prima nel girone

Se “il mattino ha l’oro in bocca”, alla Spaladium Arena il mattino croato ha il sapore del primo posto nel girone per il Setterosa. Posizione blindata anche dall’aritmetica, grazie alla quarta vittoria consecutiva delle Azzurre in questo europeo. Un poker di successi che esalta la squadra italiana sempre alla ricerca di se stessa, e sempre più vicina a quell’identità che il ct partenopeo Carlo Silipo sta provando a disegnarle addosso.

L’Italia batte la Serbia 23-7, il match con le slave è senza storia: un doppio parziali di 5-1 consegna la partita all’Italia già dopo 16 minuti. Silipo fa riposare le senatrici Palmieri e Tabani, lascia in porta per tutta la gara Aurora Condorelli, affamata di minutaggio ed esperienza.

Le trame di gioco sono sempre veloci, la superiorità numerica funziona come un orologio svizzero, il ritmo è mediamente alto e il Setterosa macina gol anche nella seconda parte di match, nella quale non mancano alcune distrazioni. Distrazioni in fin dei conti naturali quando una partita si presenta e diventa così semplice da giocare e vincere.

Quattro le reti di Dafne Bettini, triplette per Avegno, Giustini e Picozzi. Al festival del gol azzurro si iscrive per la prima volta anche Luna Di Claudio, difensore della Sis Roma, sempre attenta anche nella fase difensiva.

L’ultimo impegno del Setterosa nel girone sarà contro la Francia il prossimo 3 settembre (ore 19, diretta RaiSport). Ormai non resta che attendere la conclusione anche del girone A dal quale uscirà l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale. L’indiziata al momento è la Croazia, padrona di casa, ma le sorprese in questo Europeo sono dietro l’angolo… staremo a vedere nelle prossime 48 ore.

ITALIA-SERBIA 23-7 (5-1, 5-5, 7-3, 6-2)

Italia: Condorelli, L.Cergol 2, Galardi 1, Avegno 3, Giustini 3, Bettini 4, Picozzi 3, Bianconi 2, A.Cocchiere 1, Marletta 2, Di Claudio 2, Viacava, Banchelli. All. Silipo

Serbia: Travar, Svec, J.Lujic, Milicevic 3, I.Lujic, Miskovic, Kaplarevic, Mandic, Vukovic 1 (rig.), Ilic 2 (1 rig.), Miladinovic, Novakovic 1, V.Lazic. All. Ivkovic

Arbitri: Daskalopoulou (Gre) e Silva (Por)

Note: sup. num. Serbia 3/8, Italia 9/11. Rigori: Italia 0/1, Serbia 2/2. Uscite per falli Di Claudio (I) e Vukovic (S). In tribuna Palmieri e Tabani (Italia), Avdic e Popov (Serbia).