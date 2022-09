Sparatoria in scuola California: sei adulti feriti, tre in modo grave

Sei persone adulte sono state ferite, e tre sarebbero in gravi condizioni, nel corso di una sparatoria in un istituto a Oakland in California. La struttura è stata evacuata mentre la polizia interveniva sul posto. La situazione ora è sotto controllo e la scuola è stata riaperta ma non si hanno dettagli sul possibile responsabile né è noto se qualcuno sia stato fermato.

La sindaca Libby Schaaf ha scritto su Twitter che tutti i feriti erano adulti e che la sparatoria è avvenuta al Sojourner Truth Independent Study, una scuola secondaria alternativa.

Un membro del consiglio comunale ha detto che gli investigatori ritengono che la sparatoria potrebbe essere legata alla crescente "violenza fra gruppi e bande".