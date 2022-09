Spazio, la Nasa vuole lo scontro: navetta cercherà deliberatamente lo schianto contro un asteroide

L'appuntamento è fissato per il 26 settembre, quando una navicella della Nasa per il Dart - Double Asteroid Redirection Test - impatterà violentemente contro il corpo roccioso individuato dall'agenzia spaziale statunitense, per fare un test sulla capacità di modificarne la traiettoria, test "necessario nel caso un asteroide fosse in rotta di collisione con la terra". Un appuntamento partito il 24 novembre dello scorso anno, quanto Dart era decollato alle 7.21 del mattino, ora italiana, quasi 10 mesi fa. Un Rendezvous (termine tecnico per definire proprio la collisione tra due corpi celesti nello spazio), da brividi che rammenta pellicole hollywoodiane blockbusters, non sempre a lieto fine.



La missione Dart si sta dirigendo verso Dimorphos, una piccola luna in orbita attorno all'asteroide vicino alla Terra "Didymos" . Il sistema di asteroidi non rappresenta una minaccia per la Terra - hanno affermato funzionari della NASA - rendendolo un "obiettivo perfetto per testare un impatto cinetico", che potrebbe essere necessario "se un asteroide fosse sulla buona strada per colpire la Terra". L'evento sarà la prima dimostrazione su vasta scala da parte dell'agenzia della tecnologia di deflessione in grado di proteggere il pianeta: "Per la prima volta in assoluto - come riporta la Cnn - cambieremo in modo misurabile l'orbita di un corpo celeste nell'universo", ha affermato Robert Braun, capo settore dell'esplorazione spaziale del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

La navicella spaziale della Nasa andrà a sbattere contro la luna di un asteroide per vedere come influisce sul movimento.

Il flusso live di immagini catturate dalla navicella, sarà disponibile sul sito web della NASA del 26 settembre.

Gli oggetti vicini alla Terra sono asteroidi e comete con orbite collocati entro 30 milioni di miglia (48,3 milioni di chilometri) dalla Terra. Rilevare la minaccia di oggetti vicini alla Terra - denominati NEO - che potrebbero causare gravi danni, è obiettivo primario della NASA e di altre organizzazioni spaziali in tutto il mondo. In rotta di collisione

Gli astronomi hanno scoperto Didymos più di due decenni fa: dal greco "gemello", forma un sistema binario con l'asteroide più piccolo, o luna. Largo quasi un chilometro (0,8 km): ha un diametro di 160 metri.

L'Agenzia spaziale italiana registrerà la collisione

Al momento dell'impatto, Didymos e Dimorphos (la piccola Luna) saranno relativamente vicini alla Terra: 11 milioni di chilometri. Il veicolo spaziale della Nasa accelererà a 24.140 chilometri orari di velocità, per scontrarsi con Dimorphos. La collisione sarà registrata da LICIACube - Il Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids - un satellite "cubo" compagno fornito dall'Agenzia Spaziale Italiana: il CubeSat - delle dimensioni di una valigetta - sta viaggiando in questo momento a poca distanza dal Dart nello spazio.

Dimorphos è stato scelto per questa missione perché le sue dimensioni sono relative agli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra. Il veicolo spaziale è circa 100 volte più piccolo di Dimorphos, quindi non cancellerà l'asteroide. L'impatto rapido cambierà solo la velocità di Dimorphos mentre orbita attorno a Didymos dell'1%: apparentemente una modifica della sua traiettoria di poco conto, ma in realtà sarebbe - secondo la stima degli scienziati della Nasa - sufficiente a modificare il periodo orbitale della luna. "A volte, noi diciamo che è come far correre un carrello da golf contro una grande piramide, o qualcosa del genere - così la Nasa alla Cnn - ma per Dimorphos, si tratta davvero di una forte deflessione dell'asteroide: questo non lo farà esplodere, ma la spinta lo sposterà leggermente e lo renderà più legato gravitazionalmente a Didymos".

Ansa Illustrazione di un asteroide in transito vicino alla Terra