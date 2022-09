Stava facendo uno stage scolastico in un'azienda: 18enne muore schiacciato da una lastra

Ancora una tragedia che coinvolge uno studente, impegnato in uno stage in un'azienda metallurgica. L' incidente in un'azienda a Noventa di Piave, nel veneziano: un giovane di 18 anni che stava facendo uno stage scolastico, è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un' azienda, la BC Service, di Noventa di Piave, specializzata nella lavorazione del metallo.

Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una lastra di metallo che gli avrebbe schiacciato le gambe.

Soccorso, il 18enne è morto poco dopo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, si trovano i Carabinieri, vigili del fuoco, lo Spisal, servizio dell’Usl 4 specializzato e competente negli incidenti sul lavoro.