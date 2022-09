Stefano Bollani e Valentina Cenni: un' armonia che racconta tempo ed emozioni attraverso le note

La suggestione per raccontare il momento attuale è dunque DO-RE-MI… Bollani non aggiunge una spiegazione perché “la musica non ha bisogno delle parole”. DO-RE-MI: l'inizio di tutto, la base dove costruire, da cui partire, le prime note di chi comincia e non sa cosa gli riserverà il futuro, forse…

Valentina Cenni, durante la serata, ha cantato, accompagnato l'istrionico pianista e raccontato, insieme a lui, il valore della colonna musicale dell'esistenza e del saper vibrare insieme al mondo circostante. “Mare d’inverno”, “Aquarela Do Brasil”, “Carosone”, la colonna sonora del film “Il Pataffio”, composta da Stefano Bollani (suo esordio alle colonne sonore), tra le musiche ascoltate durante la serata. Anche per la Cenni un esordio: la regia del cortometraggio “Essere oro”.

Quello al Lido è stata un momento all’insegna dell’improvvisazione corale, creativa e funambolica, come avviene nel jazz e nel loro programma, “Via dei matti n 0” di cui, su Rai3, è appena partita la seconda stagione. In “Via dei Matti” non si sa mai cosa può capitare: "A volte non lo sappiamo neanche noi - ha spiegato Bollani - penso che uno dei segreti del successo sia proprio in quel gusto di narrare una cosa non sapendo bene che strada prenderà, tenendo viva non solo l’attenzione dello spettatore, ma anche la nostra. Vale per tutto, anche per una storia d’amore, non sai dove ti porta però ti affidi”.