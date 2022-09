Strage di Nizza, gli imputati negano i legami con il terrorismo

Negano qualsiasi legame con il terrorismo e sostengono di essere stati ingannati dall'attentatore gli imputati sotto processo per la strage del 14 luglio 2016 a Nizza.

Era la sera della festa nazionale francese quando Mohamed Lahouaiej-Bouhlel si lanciò con un camion sulla folla radunata sul lungomare per vedere i fuochi d'artificio: morirono 86 persone tra cui sei italiani, e ci furono oltre 450 feriti. L'attentatore fu ucciso dalla polizia.

A distanza di sei anni si è aperto a Parigi il maxi processo nell'aula bunker che fu allestita per gli attentati nella capitale francese.

Sul banco degli imputati, sette degli otto accusati di avere aiutato Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, anche se gli investigatori non hanno trovato prove di un loro coinvolgimento diretto nella carneficina.

L'attentato fu rivendicato dall'Is, ma anche in questo caso non ci sono indizi che possano confermarlo.

La Corte d'assise speciale di Parigi ha ascoltato per la prima volta gli imputati presenti un aula, sette degli otto accusati. Uno è al momento detenuto in Tunisia e sarà processato in contumacia. Come riportato dai media locali, tutti e sette si sono dichiarati innocenti, in particolare le tre persone accusate di associazione a delinquere di stampo terroristico.

"Non è giusto togliere la vita alle persone in questo modo. Non avrei mai immaginato che sarei finito in questa situazione. Mi ha incastrato", ha sostenuto Mohamed Ghraieb parlando di Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, il tunisino di 31 anni autore materiale dell'attentato. "Il giorno 14 luglio ero con i feriti e l'ho fatto con tutto il cuore. Quando è uscito il nome del terrorista, sono stato io ad andare alla polizia", ​​per offrire una testimonianza sull'aggressore, ha detto alla corte. "Ho detto la verità dall'inizio". Secondo gli investigatori, Ghraieb avrebbe viaggiato nel camion usato per l'attacco nei giorni precedenti al fatto.

"Da abitante di Nizza, non è facile pensare di essere implicato in fatti cosi' gravi", ha dichiarato Ramzi Arefa, all'epoca 21enne, l'unico a rischiare l'ergastolo. Ha ammesso di aver fatto da intermediario per la vendita di una pistola, ma di non conoscere Lahouaiej-Bouhlel al di fuori del narcotraffico.

"Mohamed Lahouaiej-Bouhlel era un amico. Non riesco a trovare le parole per descrivere ciò che ha fatto. Non so cosa avesse in testa. Oggi ho paura", ha affermato Chorki Chafroud.

Gli altri imputati sono accusati di crimini minori e non terroristici come la vendita o il trasporto di armi. Due hanno parlato tramite traduttori albanesi, dicendo che erano dispiaciuti per le vittime ma che non sapevano nulla delle intenzioni di Lahouaiej-Bouhlel.

Le parti civili sono uscite dall'aula infastidite dalle loro parole. "Non sopporto queste testimonianze. Stanno cercando di dimostrarsi innocenti, dicono che si pentono. Ma bisognava pensarci prima", ha denunciato Jacques, che nell'attentato ha perso la figlia.

"Dicono di vivere un calvario da sei anni. Non vedo l'ora di spiegargli il mio", ha confidato un altro testimone dell'attacco. Gli imputati non saranno più invitati a parlare fino all'inizio di novembre. Cinque settimane saranno dedicate alla testimonianza delle parti civili: si sono costituite 865 persone. Imponente anche lo schieramento di avvocati: saranno 133 quelli che lavoreranno al processo, 14 dei quali in difesa degli imputati

Il processo dovrebbe durare tre mesi e mezzo e il verdetto è atteso a dicembre.