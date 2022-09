Studio: nel mondo 20 quadrilioni di formiche: "Spostano 13 tonnellate di massa di terra"

In tutto il mondo ci sono ben 20 quadrilioni di formiche, e spostano fino a "13 tonnellate di massa di suolo per ettaro", e questo in un solo anno. L'incredibile "calcolo" di un team di biologi dell'Università di Hong Kong, che hanno esaminato 500 studi di settore combinandoli in un database. Ai tropici la più alta densità di insetti anche se le formiche "sono in ogni habitat"