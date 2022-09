Su WhatsApp arrivano i link per le chiamate audio e video

WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea di Meta, introdurrà da questa settimana i link per le chiamate. Ad annunciarlo su Facebook il Ceo Mark Zuckerberg. Gli utenti, si fa sapere, potranno selezionare l'opzione "Link per la chiamata" nella sezione "Chiamate", ottenere il link per una chiamata audio o video e condividerlo con familiari e amici, come si può vedere nell'illustrazione.