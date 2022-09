Suicida nel carcere di Forlì: 28enne era in cella da ieri sera

Un uomo di 28 anni di origine albanese e senza fissa dimora si è tolto la vita, per impiccagione, nella notte nel penitenziario di Forlì. Lo rende noto il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri: il giovane era stato portato ieri pomeriggio in cella a seguito di un ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva di due anni. Si tratta - viene evidenziato - del settimo suicidio in carcere in Emilia-Romagna nel 2022.



"Davanti a tragedie come queste - osserva Cavalieri - bisogna reagire con tutti gli strumenti possibili, per cercare di contrastare un fenomeno che si presenta sempre più grave e minaccioso. Anche le amministrazioni locali sedi di carceri - prosegue - devono contribuire al contrasto del fenomeno suicidiario per i detenuti, nominando i garanti dove ancora mancano, provvedendo prima di tutto all'adozione degli atti per il riconoscimento di questa figura di garanzia".