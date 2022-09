Isola d’Elba, nascono altre due tartarughe Caretta Caretta

La testina che esce dalla sabbia, le piccole pinne che spingono la tartarughina sulla spiaggia e via verso la riva per buttarsi in mare e raggiungere le acque più profonde. Una tenerezza, ma anche una grande forza della natura. Sono i momenti più belli e toccanti della schiusa delle tartarughe che avviene di notte alla luce della luna. Le foto che vedete sono quelle delle tartarughe nate sulla spiaggia di Sant'Andrea, nel comune di Marciana all'isola d'Elba, in provincia di Livorno, dove è stato trovato un nido di Caretta Caretta con circa 50 \100 uova di Caretta Caretta e dal quale piano piano spuntano le tartarughine.