Svezia: "Quarta falla nel Nord Stream, tre le esplosioni", Guardia costiera svedese: "Due perdite"

Sarebbero un totale di quattro, le perdite di gas scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2: a dirlo la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro, si trovano nella zona economica svedese. Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund - secondo quanto riportato dai quotidiani svedesi - " non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione".

Mentre continua lo scambio di accuse Usa-Russia, secondo quanto riportato dalla Cnn, due funzionari dell'intelligence europea hanno osservato che "lunedì e martedì navi di supporto della Marina russa erano in prossimità delle falle nei gasdotti Nord Stream". Non è chiaro - scrive l'emittente statunitense - se le navi abbiano avuto a che fare con le esplosioni, hanno detto le fonti, ma "è uno dei tanti fattori che gli investigatori esamineranno".

Le navi russe operano abitualmente nell'area, secondo un funzionario militare danese, che ha sottolineato che "la presenza delle navi non indica necessariamente che la Russia abbia causato il danno".