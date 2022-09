Svizzera, ragazzo italiano di 14 anni precipita in montagna e muore

Un ragazzo italiano originario della provincia di Varese è morto in Svizzera in un incidente in montagna. E' accaduto nei pressi di Blenio nel Canton Ticino. Altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

La giovane vittima stava facendo un'escursione in comitiva in zona Capanna Scaletta quando è caduto dal sentiero per circa 100 metri coinvolgendo un altro ragazzo di 14 anni. Un terzo ragazzo svizzero, coetaneo dei primi due, è intervenuto per tentare di soccorrere i due infortunati, precipitando con loro.