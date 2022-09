Swot, il satellite green che studierà l'acqua

CANNES (FRANCIA) – I satelliti nello spazio resistono a temperature estreme e alle radiazioni, ma sulla Terra sono oggetti estremamente delicati. Le regole di conseguenza impongono di indossare copricapo, camice e copriscarpe per evitare l'introduzione di polvere, mentre i cellulari sono vietati per scongiurare il rischio di danni alle componenti elettroniche. Completiamo i preparativi ed entriamo nella camera pulita del Centro Spaziale di Integrazione e Test di Thales Alenia Space a Cannes, una delle più importanti fabbriche di satelliti del mondo.

È un'enorme struttura da mille metri quadrati dove si possono preparare anche dieci satelliti all'anno. Pareti e pavimenti bianchi, temperatura e umidità controllate. In questi mesi grande attenzione è dedicata a SWOT, un gioiello tecnologico della NASA e dell'agenzia spaziale francese CNES che sarà lanciato a fine anno da Vandenberg in California con un lanciatore Falcon 9 di SpaceX.

“È una missione dedicata a studiare e comprendere la distribuzione e il ciclo della più preziosa risorsa del pianeta: l’acqua”, spiega Thierry Lafon, responsabile di Swot per CNES. Come indica il nome - Surface Water and Ocean Topography – SWOT è stato infatti progettato per studiare la topografia oceanica e le acque di superficie sui continenti.