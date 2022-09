Sylvester Stallone "tifoso" della Roma, con la maglia giallorossa nella Capitale

Stallone è arrivato ieri mattina a Roma per promuovere la nuova serie che lo vede protagonista, Tulsa King, dove interpreterà il ruolo - inedito per lui - di un gangster. La serie è stata presentata a Cinecittà. L'attore sarà il capomafia newyorchese Dwight "The General" Manfredi, che dopo aver scontato 25 anni di carcere viene poco gentilmente invitato a stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma.