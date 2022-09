Taglio agli sprechi anche nel calcio. Negli stadi luci accese massimo 4 ore

Gli effetti della crisi energetica arrivano anche negli stadi.

Per correre ai ripari e ridurre i consumi, anche alla luce delle misure di risparmio energetico adottate dal Consiglio del Ministri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A stabilisce che il lasso di tempo di piena accensione dei sistemi di illuminamento dei terreni di gioco di Serie A sia fissato a un massimo di 4 ore.

Le nuove regole entreranno in vigore già a partire dalla quinta giornata di Campionato. Le Società che ospitano le gare dovranno garantire l'accensione a pieno regime degli impianti secondo le seguenti tempistiche:

-per le gare con inizio alle ore 20.45 la piena accensione dovrà essere garantita 90 minuti prima dell'inizio della gara;

-per le gare con inizio dalle ore 12.30 alle ore 18.00 la piena accensione dovrà essere garantita 60 minuti prima dell'inizio della partita, tempo necessario per calibrare anche gli strumenti a supporto della direzione di gara (Var e Glt). In tal modo, si avrà una riduzione dei tempi di illuminazione di circa il 25%.

In aggiunta, gli uffici della Lega, insieme con Andrea Cardinaletti, neo-consulente della Serie A per le infrastrutture, si occuperanno di individuare tutte le migliori soluzioni per un efficientamento energetico degli stadi (come il passaggio ai led per tutti gli impianti o l'installazione di pannelli fotovoltaici), nonchè per realizzare, in vista dell'inverno, l'ottimizzazione dei consumi di riscaldamento dei terreni di gioco.