Fa tappa a Roma l’artigiano ucraino che percorre l'Italia in bicicletta: "Così dico no alla guerra"

“In tutte le città mi hanno accolto con un calore che mi ha emozionato, anche se non sempre ho trovato da dormire. Spesso trascorrevo le notti sulla spiaggia, ma va bene così. Ho incontrato tantissime persone che mi hanno ascoltato, hanno voluto conoscere meglio cosa sta accadendo in Ucraina, hanno capito che nel nostro Paese stanno cancellando la vecchiaia, stanno mettendo a tacere l’infanzia”.

Arrivato in Italia da clandestino 25 anni fa, Mykola, originario di Cherniv, ha trovato subito lavoro e, in poco tempo, ha ottenuto i documenti e il visto per restare e farsi una vita. Erano gli anni ’90, quelli a cavallo della dichiarazione dell’indipendenza da parte dell’Ucraina. “Lì non c’era nulla -racconta- solo povertà e corruzione, così decisi di lasciare fratelli e sorelle per tentare la fortuna in Italia, prima a Milano, poi in Friuli Venezia Giulia”. In patria ci sono ancora 5 sorelle e un fratello che non vogliono andarsene, ma che ogni giorno gli raccontano la violenza e la sopraffazione dei militari russi che “qui arriva solo in parte”, ci dice.

In Italia Mykola si è sposato e ha costruito una famiglia. Oggi i due figli hanno 17 e 15 anni. E proprio sua figlia Gioia, quando all’esplosione del conflitto Mykola voleva partire per difendere la sua patria, lo ha spinto, con la sua sofferenza, a cambiare idea.

Da allora questo artigiano edile di 51 anni ha deciso di combattere nel Paese che lo ha adottato la sua battaglia per l’Ucraina. Prima mettendo a disposizione della Protezione Civile il suo capannone e raccogliendo beni di prima necessità da spedire a chi era in guerra. Poi decidendo di iniziare l’avventura in bici per portare il suo messaggio di pace.