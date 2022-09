Tennis, Us Open: Sinner cede al quinto set contro Alcaraz, lo spagnolo va in semifinale

Non ce l'ha fatta Jannik Sinner ad approdare alle semifinali degli Us Open di Tennis. Dopo un match maratona di oltre 5 ore, l'altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz in una partita leggendaria (nessuno aveva mai giocato oltre le 2:30 di notte allo US Open) e non riesce a conquistare la sua prima semifinale in uno Slam.

Dopo aver sprecato un match point nel decimo gioco del 4° set, il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, ha ceduto in 5 set al 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-7 (7-9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 14 minuti.

Alcaraz affronterà in semifinale lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 del mondo e 22 del tabellone, che ha battuto il russo Andrey Rublev per 7-6 (7/3), 7-6 (7/0), 6-4 in due ore e 36 minuti di gioco. Tiafoe sogna di diventare il primo afro-americano a vincere a Flushing Meadows dal 1968 (quando ci riuscì Artur Ashe).

Il match

Alcaraz è partito fortissimo. Nella sua testa aleggiava la rabbia (sportiva) per le ultime sconfitte contro l'azzurro. A Wimbledon, prima, e poi a Umago, in Croazia. La vittoria nel 2021 al Master di Parigi, l'unica per lo spagnolo prima di oggi nei confronti diretti, sembra lontanissima. E in palio c'è tantissimo. Una semifinale contro Tiafoe e un'eventuale finale contro Ruud o Khachanov vale doppio.

Alcaraz vince il primo set. Sono passati appena 53 minuti. È un 6-3 abbastanza netto nonostante diversi break. Un antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo. Il secondo set prosegue con lo stesso copione. Sinner e Alcaraz si scambiano "sportellate" da fondo campo. Cedono e riconquistano il servizio. Al tie-break è l'azzurro a spuntarla (9-7).

Anche nella terza frazione si arriva al tie-break ma stavolta non c'è storia. Sinner non lascia neanche un punto all'avversario. Sette a zero. L'azzurro mette la testa avanti. L'inerzia è tutta dalla sua parte. Lo spagnolo accusa il colpo, barcolla, sembra cedere ma non va al tappeto. Il quarto set è un'altalena. Sinner arriva ad avere un match point sul 5-4 che sembra poter chiudere tutto e mandare a casa gli spettatori. Ma Alcaraz risorge dalle sue ceneri, colleziona tre game in fila e vince il quarto set. Tutto da rifare, ancora.

I due tennisti iniziano il quinto set con poche energie. Ma non mollano. La spunta Alcaraz che sfrutta il secondo match point dopo aver ripreso per i capelli, per l'ennesima volta, una partita che non è mai stata nelle mani, per davvero, di nessuno dei due. Il quinto set finisce 6-3 per lo spagnolo.

Per Sinner, oltre agli applausi, resta l'amaro in bocca per un'occasione sfumata. Quel che resta, invece, negli occhi di chi ha visto la partita, è la consapevolezza di aver assistito all'ennesima prova di due giganti, due fenomeni, due tennisti che sono pronti a ritrovarsi in futuro per incrociare le racchette in altre epiche, e interminabili, battaglie.