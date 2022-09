Tennis, Us Open: Musetti eliminato al terzo turno dal bielorusso Ivashka, Sinner vola agli ottavi

Lorenzo Musetti non passa il terzo turno degli Us Open di tennis. Il 20enne carrarino n.30 al mondo e 26ma testa di serie è stato battuto dal 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73) per 6-4 3-6 6-2 6-3. Musetti è stato penalizzato dalle vesciche all'indice della mano destra 'eredità' delle partite precedenti.

Jannik Sinner si è invece qualificato agli ottavi battendo in quattro set l'americano Brandon Nakashima. L'altoastesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con Ivashka.

Oggi pomeriggio Matteo Berrettini (n.14) trova negli ottavi lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.39).