Terremoto di Amatrice, crollo palazzina: tutti assolti a Rieti. Anche l'ex sindaco Sergio Pirozzi

Sentenza per il terremoto del 2016 che devastò Amatrice ed Accumoli: “assolto perchè il fatto non sussiste”, così il tribunale di Rieti, nell'ambito del processo dove era imputato l'ex sindaco di Amatrice - - ed attuale consigliere regionale della Lega - Sergio Pirozzi. Assolti anche i restanti imputati: Ivo Carloni, Giovanni Conti, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Erano tutti imputati dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Erano alla sbarra per il crollo di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti, seguite al sisma del 24 Agosto, che causò la morte di 7 persone.

Il Pubblico Ministero, Lorenzo Francia, a conclusione del dibattimento, aveva chiesto 6 anni di reclusione per l'ingegner Ivo Carloni, 5 anni per i due funzionari del Genio civile, Valerio Lucarelli e Giovanni Conti, l'assoluzione per Pirozzi e per il funzionario del Genio civile Scacchi. Salvatore, invece, è stato prosciolto per intervenuto decesso dell'imputato.

"È stata fatta finalmente giustizia - ha commentato l'avvocato di Pirozzi, Mario Cicchetti - dopo 4 anni e mezzo di un attento dibattimento, nel corso del quale sono stati sottoposti al tribunale di Rieti tutti gli strumenti per poter decidere conformemente alla verità e si è giunti ad una sentenza giusta. Per l'ex sindaco Pirozzi, che tanto ha dato alla sua comunità, è certamente una bella notizia".