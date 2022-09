Terremoto, scossa 7.6 in Papua Nuova Guinea. Danni a edifici, momenti di panico tra la popolazione

Una forte scossa di terremoto in Oceania, di magnitudo 7.6, in Papua Nuova Guinea, dopo un'avviso di possibile Tsunami, l'allerta è rientrata: l'ipocentro ad una profondità di 91 km di profondità. Ci sarebbero stati danni ad edifici ma nessun ferito.

La zona rientra nel cosiddetto "anello di fuoco" del Pacifico , un arco di faglie sismiche intorno all'Oceano dove si verificano gran parte dei terremoti e dell'attività vulcanica del mondo: nella vicina Indonesia il sisma del 2004 con magnitudo 9,1 che provocò un forte tsunami con la morte di 220.000 persone in tutta la regione .

Momenti di panico per la popolazione nei video che hanno iniziato subito a circolare sulla rete.

Un video girato probabilmente con uno smartphone da un abitante locale, con le voci concitate e preoccupate di sfondo, mostra una voragine c he si è aperta su una strada a causa della forte scossa.

Terremoto in Papua Nuova Guinea

Secondo quanto riferiscono agenzie di stampa locali, ancora presto per valutare se ci sono state conseguenze più gravi per il movimento tellurico, Felix Taranu, sismologo dell'Osservatorio geofisico nella capitale, Port Moresby, ha dichiarato che ci vuole ancora tempo "per conoscere gli impatti del terremoto di domenica, anche se la sua forza significa che molto probabilmente ha causato danni considerevoli".