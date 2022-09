Test su embrioni per avere il "bambino perfetto", azienda Usa: "Usiamo punteggi sui rischi genomici"

Test sul Dna degli embrioni per "escludere" quelli non efficienti ed assicurare ai clienti il "bambino perfetto" . Sembra una trama da fantascienza ma è quello che - come raccontato sulla rivista scientifica Nature - fanno alcune società americane, che effettuano test sugli embrioni richiesti dai potenziali genitori per la fecondazione in vitro. Alla "Genomic prediction" - situata nel New Jersey - si giustificano "così i potenziali genitori possono scegliere quelli con rischio più basso di malattie". Il Co-fondatore: "Si potrà selezionare anche l'intelligenza del bambino". Rivista Nature: “un business da 14 miliardi di dollari”. L'inquietudine ed i profondi dubbi degli bioeticisti Usa.

L'azienda: "Elaboriamo un punteggio per una gravidanza di successo" La Genomic Prediction offre già screening per schizofrenia, quattro malattie cardiache, cinque tumori e diabete di tipo 1 e di tipo 2. Le cliniche di fecondazione in vitro cercano di generare più embrioni, per aumentare le possibilità di una gravidanza di successo, e la "previsione genomica" calcola un punteggio di salute generale per ciascun embrione. Un “rating” che incorpora il "rischio" potenziale di ciascuna malattia ponderato sulla base di " in quanti anni una malattia potrebbe togliere la vita al futuro bambino ".

Un business da 14 miliardi di dollari I test genetici pre-impianto (Pgt) per malattie genetiche rare - e anomalie cromosomiche - sono pratica comune nel settore della fecondazione in vitro, un business da 14 miliardi di dollari. Ma i test per le condizioni poligeniche (denominate Pgt-P) sono molto più recenti: sviluppati da una manciata di aziende che lo vendono in pochi paesi, inclusi Stati Uniti e Brasile, dove è in gran parte non regolamentato .

Bioeticisti: "Rischio diseguaglianze sanitarie"

I bioeticisti sono stati a lungo diffidenti nel "tentare di selezionare la malattia e la disabilità dal pool genetico umano", inoltre - hanno sottolineato da più parti - l'alto costo dei test potrebbe "rafforzare ulteriormente le disuguaglianze sanitarie": cittadini di serie A e di serie B insomma, a seconda del proprio reddito. I primi con figli "perfetti", i secondi che si affidano alla natura.

Secondo altri specialisti pensare agli embrioni in termini di “punteggi di salute”, possa aumentare lo stigma attorno ad alcune condizioni, in particolare quelle che colpiscono la salute mentale. Per ora, Genomic Prediction offre solo un test relativo a questo settore medico - per la schizofrenia - ma il co-fondatore dell'azienda Stephen Hsu, ha lasciato intendere 8riporta nature) che potrebbero arrivare anche i "test per l'intelligenza". Lázaro-Muñoz - Docente di Psichiatria ad Harward (e membro dell'Hms, centro per la bioetica)- sottolinea che per alcune persone con un disturbo mentale, la loro diagnosi costituisce una parte molto più cruciale della loro identità rispetto, ad esempio, alle persone con cancro o malattie cardiache. Ciò significa che selezionare embrioni a rischio di cattive condizioni di salute mentale, potrebbe aggiungere un ulteriore stigma.

Il margine di errore alto

Alcuni ricercatori sono anche preoccupati dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i modelli genomici alla base di questi test siano troppo deboli per prevedere il rischio di malattia in modo significativo per un embrione in via di sviluppo: I "punteggi" di rischio poligenico, potrebbero essere interpretati erroneamente e le persone potrebbero essere fuorviate dalle informazioni che ricevono.

Ha dubbi Laura Hercher - consulente genetica al Sarah Lawrence College di Bronxville, New York - secondo la quale le persone "non dovrebbero iper stimolare le loro ovaie, per usare test mediocri per scegliere tra gli embrioni". Critico anche Jared Robins - direttore esecutivo dell'American Society for Reproductive Medicine di Washington - che rappresenta cliniche e ricercatori per la fertilità: "E' una tecnologia non ancora efficace”. Secondo Peter Visscher, genetista dell'Università del Queensland a Brisbane, Australia: "Un problema è che la variazione genetica può spiegare solo una parte del rischio malattie: anche i fattori ambientali, come la dieta o la qualità dell'aria, contribuiscono in modo importante". Inoltre, dice Visscher "I punteggi potrebbero anche essere fuorvianti perché i dati non considerano la "diversità etnica e geografica".