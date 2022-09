“The Economy of Francesco”, la rivoluzione che non lascia indietro nessuno

La Chiesa vuole guidare il grande cambiamento che l'umanità reclama e che, in larga misura, sta avvenendo, esortando i giovani a correggere quei modelli di crescita oramai incapaci di garantire “l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future, il lavoro inteso come servizio alla vocazione e non come schiavitù”. Una prospettiva ampia ed esigente rispetto al “politicamente corretto” dei nostri giorni. Idee alla base della dottrina sociale della Chiesa e della grande rivoluzione umana dei Vangeli:” Viviamo in un momento storico segnato da sfide difficili, che mette ulteriormente in luce un’altra sfida globale. Questo mette tutti noi di fronte alla necessità di una scelta: tra ciò che è importante e ciò che non lo è; tra continuare a ignorare la sofferenza dei più poveri e maltrattare la nostra casa comune, la terra o impegnarsi a tutti i livelli per trasformare il nostro modo di agire”. La speranza è che l’essere umano non si riduca solo a essere “funzionabile”, solo ad un “Homo economicus”, ma che prevalga l’altra parte del nostro essere, quella della relazione, della reciprocità “Homo reciprocans”, una dimensione importante della vita umana che probabilmente in questi lunghi anni abbiamo dimenticato.

Il Prof. Stefano Zamagni la chiama il nuovo strumento di civiltà , progresso morale ed economico, un processo che armonizza la Laudato Si’, Evangelii Gaudium e Fratelli tutti, che si traduce nel coraggio di toccare, abbracciare la povertà, come fece San Francesco di Assisi, che, spoglio di tutti i suoi beni per essere interamente di Dio e dei poveri, come in un gesto di rifondazione dell’essere al mondo, sognava una città fraterna senza esclusi.

L’iniziativa, con la presenza del vescovo di Roma, si realizzerà nella città di Assisi dal 22 al 24 settembre, in un momento storico così complesso e pieno di incertezze in cui migliaia di giovani daranno vita e corpo ai sogni, sperimentando l’auspicio che un’altra economia più solidale, sostenuta dalla gratuità, capace di sacrificare il profitto, piccolo o grande che sia, per il bene comune, è possibile.

Così, invitando a progettare insieme un'economia attenta alle persone e all'ambiente, uscendo dal binomio produrre/consumare”, e facendo perno sull’idea di un’economia più giusta e più fraterna, “The Economy of Francesco” è il primo incontro-laboratorio mondiale che si rivolge a giovani studiosi di master e dottorato in economia provenienti da oltre 120 paesi di 5 continenti, che punta sui tempi lunghi senza scoraggiarsi, facendo scaturire iniziative concrete, segno tangibile dell’anima che si vuole rinnovare. Un processo voluto con forza da Papa Francesco che ha proposto un ‘patto’ in cui chiama le giovani menti ad essere motori propulsivi di un cammino di conversione del mondo economico e dare un’anima all’economia di domani, con anche lo scopo di aprire un dialogo con l’economia reale, il mondo imprenditoriale, le istituzioni bancarie, i colossi energetici e il centro della finanza.

“È necessario – così si rivolgeva Papa Francesco con una lettera nel 2019 ai giovani professionisti e imprenditori, leader e premi Nobel di tutto il mondo - studiare e praticare un'economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, che include e non esclude, che umanizza e non disumanizza, che ha cura del creato e non lo depreda".

Non c’è dubbio che dopo la pandemia, l’attuale guerra in Ucraina e la crisi energetica nel mondo, c’è un urgente bisogno di rinnovamento dell’attuale economia mondiale, di una revisione del nostro sistema governato dal capitalismo, o dalla concorrenza, e dalle prestazioni. Due controvalori che rischiano di dare una visione ridotta della persona che non rispondono alla natura umana e alle sue reali aspirazioni.

Abbiamo incontrato Diego Luca De Trena , ingegnere, 37 anni, consulente ed esperto di energie rinnovabili e componente della comunità globale The Economy of Francesco – EoF.

Cos’è l’Economia di Papa Francesco?

L’economia di Francesco non è teoria né concetti. È una comunità internazionale fatta da giovani e alcuni meno giovani, come me, che desiderano lavorare in teoria e in pratica per un’economia che non dipenda e non sia tanto esposta ai mercati senza anima, come li definisce il Papa, ma che sia al servizio delle persone. Questo non significa difendere un sistema socialista o di pianificazione centrale e decretare la fine del mercato, ma significa mettere in risalto i limiti dell’attuale modello che esclude molti e che utilizza molte risorse naturali. L’Enciclica Laudato Si’ ne parla molto chiaramente.

Il tema centrale di questo evento è mettere al centro la persona. Cosa vuol fare capire Francesco con tutto questo?

Papa Francesco parla molto della dittatura dei mercati. I mercati funzionano molto bene per lo scambio di beni e servizi. Tutti compriamo, tutti partecipiamo al mercato del lavoro e quindi c’è una logica secondo la quale tutto dipende dal mercato. Mercato ed economica diventano un fine. Questa è a mio parere la critica ricorrente mossa dal Pontefice.

Abbiamo notato che il libero mercato o il capitalismo non è un dogma. "The economy of Francesco" è una proposta che fa parte della dottrina sociale della Chiesa?

Certamente! Papa Francesco ricorda cose che la Chiesa dice da decenni, o forse da secoli. Parla dei possibili rischi di un pensiero individualista che è chiaramente anti-sociale e per questo ha scritto e pubblicato l’Enciclica Fratelli Tutti nella quale ci ricorda che siamo tutti Figli di Dio e quindi siamo tutti fratelli. Qualunque progetto che riguarda il mercato deve necessariamente tenere in considerazione la dimensione della persona, la dimensione sociale. Il contrario vorrebbe dire andare contro la natura umana.

Ma tanti hanno percepito questa iniziativa come un attacco frontale al libero mercato…

No. Io credo che il mercato abbia risollevato dalla povertà molte persone, ma allo stesso tempo questi modelli, queste dottrine, questi modi di vedere il mondo sono basati su idee secondo cui le persone valgono o non valgono a seconda di quello che sono capaci di dare al mercato. Questo è totalmente contrario alla dignità della persona come la intende la chiesa. Le persone sono un fine e non un mezzo. Per molti, invece, il mercato è il fine e la persona è il mezzo, che siano i clienti, i dipendenti o gli investitori.

Dopo la virulenza della pandemia, l’attuale guerra in Ucraina e la crisi energetica abbiamo visto le nostre vulnerabilità. In che maniera la proposta di Papa Francesco ha inciso, e non solo nei giovani imprenditori?

L’obiettivo dell’economia di Francesco è che i giovani traggano ispirazione e abbiano ambizioni diverse da quelle che sono le ambizioni della società. Nel momento attuale che abbiamo vissuto non è stato possibile organizzare l’evento del primo anno proprio a causa della pandemia e anche il secondo anno non era prudente organizzare eventi in presenza. Oggi il mondo intero sta attraversando una crisi energetica che ha messo in luce i limiti dei nostri sistemi economici intenti a sfruttare continuamente le risorse energetiche che non sono illimitate. Questa è l’epoca in cui ci è toccato vivere e in cui molti dei giovani dell’economia di Papa Francesco hanno fatto il loro ingresso nel mercato del lavoro e molte delle proposte formulate dall’economia di Francesco vanno in questa direzione. Ad esempio, c’è un’iniziativa in Brasile per portare l’energia elettrica a 600 mila persone attraverso l’uso di pannelli solari; un’altra iniziativa riguarda l’alloggio sostenibile, cioè alloggio a costi contenuti. Molti dei progetti in fase di elaborazione si concentrano su queste problematiche.

Invece nel tuo caso?

Ho studiato in scuole cattoliche, sia al liceo che all’università e il motto della scuola era la verità rende liberi. Questo motto mi ha segnato da quando ero piccolo e ho sempre cercato la verità che ho trovato molto spesso nella chiesa cattolica. Vedo anche che la realtà del mondo dell’economia, non solo quello delle imprese, ma anche quello del servizio pubblico, è caratterizzato da numerose lotte di potere e molti interessi. Molto spesso, chi paga il prezzo più alto di queste lotte di potere sono gli stessi cittadini, la popolazione. Credo che sia necessario comprendere che un altro mondo è possibile e che questo mondo si può migliorare. Non è stato difficile ascoltare l’appello del Papa perché ha toccato delle tematiche a me molto care.

Secondo lei, è questa la grande opportunità per la Chiesa di guidare un cambiamento globale?

Papa Francesco e la Santa Sede hanno promosso molte iniziative orientate verso i giovani. Attraverso la nostra collaborazione con il Dicastero dello sviluppo umano integrale, ci siamo resi conto che ci sono molte altre iniziative rivolte ai dirigenti delle grandi multinazionali. Credo sia necessario avere una visione di insieme. È chiaro che ispirare i giovani vuol dire creare un futuro promettente perché loro saranno i leader del domani, i protagonisti del cambiamento dei prossimi 20 o 30 anni.

Quali sono le sfide che dovrà affrontare l'economia di papa Francesco?

Le richieste e gli appelli del Papa sono presenti nelle encicliche che ha pubblicato. Lui desidera dare maggiore importanza agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, la cura della casa comune, ma anche ad aspetti sociali, come il pianto dei poveri e il pianto della terra. Ha posto un accento speciale sulla fratellanza universale, attraverso l’enciclica Fratelli Tutti che offre risposte al pensiero attuale, liberale, di taglio individualista. Rispetto all’economia di Francesco, gran parte dei progetti dei giovani a volte mancano di realismo perché il mondo spesso è più complesso di quello che pensano i giovani. La disuguaglianza sociale è un problema ma non è sempre stato così. Il problema del cambiamento climatico è un’emergenza che mette in pericolo la sostenibilità dell’essere umano. È completamente diverso da quello che succedeva in passato. Tutta l’umanità e la chiesa cattolica devono fornire delle risposte. La sfida principale è come portare avanti questo nuovo modo di intendere l’economia, i mercati, e come mettere in pratica le teorie economiche con successo.