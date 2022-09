“The hanging sun” il sole di mezzanotte che chiude la Mostra del Cinema

“The hanging sun” (Sole di mezzanotte), il film di Francesco Carrozzini, tratto da un romanzo di Jo Nesbo, chiude, fuori concorso, la 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Protagonista di questa produzione internazionale tra Italia e Regno Unito è Alessandro Borghi, nei panni di John, un uomo in fuga dopo aver tradito suo padre, un boss criminale. Inseguito da suo fratello, John si dirige verso l’estremo Nord e arriva in un villaggio isolato, dove il sole non tramonta mai. Lì, in una piccola comunità dalle severe regole religiose che sembra appartenere a un altro tempo, incontra Lea, una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Anche Lea ha i propri demoni e convive con la morte in mare del suo violento marito Aaron. Con il passare dei giorni i tre si avvicinano. John, per Lea, è il primo uomo in grado in grado di proteggerla senza privarla della sua libertà, per Caleb, la figura paterna mai avuto a cui poter raccontare il proprio mondo.

Quando i tre inizieranno a sentirsi famiglia, John si troverà in trappola, con il fratello che, sulle sue tracce, metterà gli occhi su Lea.

Oltre a quella di Borghi, vincitore del premio FRED, assegnatogli dalla Web Radio ufficiale della Mostra, nella pellicola spicca l'interpretazione di Charles Dance nei panni del severo padre di Lea, pastore che governa con regole ferree la piccola comunità e che farà di tutto per mantenere l'ordine costituito minacciato dall'arrivo di John.