Tim Cook riceve la laurea honoris causa a Napoli. L'ad di Apple: "Che bello essere qui!"

"Ciao Italia - Great to be in Naples!". Così Tim Cook, amministratore delegato di Apple, saluta Napoli che gli conferisce una laurea honoris causa in Innovation and International Management presso l'Università degli Studi Federico II.

"Incontriamo una delle grandi menti del nostro tempo", ha detto il rettore dell'ateneo Matteo Lorito, "un momento veramente importante e storico, incontrare una persona del calibro di Tim Cook non è una cosa di tutti i giorni. È un'opportunità per tutta la Federico II, per i nostri studenti che lo incontreranno a San Giovanni".

"Un momento bello - ha affermato - che parte dalla considerazione che i valori che Tim Cook ha tradotto in questa gigantesca azienda che è la Apple, una delle più potenti multinazionali oggi al mondo, sono vicini anche a quelli che noi portiamo avanti da circa 800 anni, quindi formazione, accessibilità per tutti alla formazione, sicurezza, inclusione. Abbiamo consolidato il rapporto con la Apple per l'Academy, che era un progetto sperimentale ed è diventato oggi una realtà strutturale. Un anno fa abbiamo stipulato l'accordo e lì è nata l'idea di proporre questa laurea honoris causa a Tim Cook, che ha accettato con grande entusiasmo e ne siamo molto contenti".

"Essere riuscito a portarlo qui proprio alla soglia delle nostre celebrazioni significa portare una delle grandi menti di questo momento a camminare per i corridoi e per le sale della Federico II e faremo anche un bel giro nel Cortile delle Statue", ha concluso Lorito.

Nel primo pomeriggio Cook sarà alla Apple Academy, nel polo accademico della Federico II, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, per incontrare circa 400 studenti.

Cook, arrivato ieri sera in città con un aereo privato, è stato nella chiesa Sant'Aspreno ai Crociferi, nell'area dei Vergini. "Grazie allo scultore Jago - scrive su Twitter Cook - per avermi invitato nel suo studio fantastico. Ispirato dagli artisti del passato, usa la tecnologia per creare capolavori per le nuove generazioni".