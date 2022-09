Timori di recessione, le borse scendono. Il gas torna sotto i 190 euro

Indici negativi nell'ultima giornata della settimana. A Milano chiusura in calo dell'1,14% per l'indice Ftse Mib. Discese maggiori per gli indici di Madrid e Francoforte (-1,66%, peggior andamento), migliore quello di Londra (-0,62%). Il bilancio settimanale per Piazza Affari è di leggera salita (+0,12%) rispetto alla chiusura di venerdì scorso.



A Piazza Affari maggiori rialzi per Banco Bpm (+1,08%) e Bper (+0,63%) settimana molto positiva per il comparto (+4,50%). I cali maggiori per Telecom Italia, -8,14%, dopo il taglio di giudizio di Barclays, e Cnh Industrial, -4,73%. Male anche Mps, -5% il giorno dopo il via libera dell'assemblea straordinaria all'aumento di capitale da 2,5 miliardi. Per l'istituto senese +14% il bilancio della settimana.



Negativi anche i listini di New York. Oggi i listini sono influenzati dalla cosiddetta giornata delle quattro streghe: si tratta di una serie di scadenza di opzioni e future su indici e azioni. Avviene ogni tre mesi, gli investitori devono decidere se rinnovare o no questi derivati e in questi casi ci possono essere dei movimenti anomali, non giustificati dalle notizie di giornata. Gli analisti hanno calcolato che questi derivati hanno un controvalore di 3.000 miliardi di dollari.

Pesano però ancora di più i campanelli di allarme. Oggi uno lo ha lanciato Fedex, -23% per il titolo oggi, dopo che la società di spedizioni ha ritirato le previsioni sull'esercizio in corso (guidance) e lanciato un allarme sui profitti. A pesare sui conti, la frenata dell'economia mondiale.



Sul fronte delle materie prime, il gas torna sotto i 200 euro al megawattora, a quota 188, -12%. E' dal 25 luglio che una seduta non chiude con il prezzo sotto i 190 euro.