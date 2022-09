Totti-Blasi: social scatenati dopo un'intervista-sfogo del 'capitano'. E impazza l'hashtag #Rolex

Dammi tre parole, anzi tre hashtag: #Totti, #Ilary, #Rolex.

Se dovessimo riassumere questo 11 settembre con i tre vocaboli più in tendenza sui social, non c’è dubbio, sono proprio questi: #Totti, #Ilary, #Rolex.

In poche ore hanno ipotecato l’attenzione dei media, declassando l’ultimo viaggio della regina Elisabetta nel suo feretro e l’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle a notizie di secondo piano.

A far scoppiare la bomba mediatica l'intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’: “Non sono stato io a tradire per primo. Mi ha portato via la collezione di orologi Rolex”, seguita a ruota da una dichiarazione del legale della Blasi poi smentita: "Ilary preferisce il silenzio, ma ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie".

Un botta e risposta inaspettato, per molti inopportuno, in barba alle ventilate intenzioni di non rilasciare commenti sulla fine del matrimonio, condivise fino a oggi da entrambi i coniugi per proteggere i tre figli.

In un attimo ‘volano gli stracci’ e la coppia Totti-Blasi sale al top nelle tendenze dei social, anticipando la battaglia legale fuori dalle aule dei tribunali.

Nella veste di giudici detrattori e sostenitori di Totti che, a colpi di tweet, si contendono lo spazio sul web. Ha fatto bene l’ex capitano della Roma a togliersi qualche sassolino? Doveva tacere almeno prima di firmare la separazione?

C’è chi pensa alle conseguenze economiche che l'ex campione pagherà per aver deciso di parlare pubblicamente, chi invece non trattiene la propria delusione per le dichiarazioni riservate dal ‘capitano’ alla moglie e la famiglia di lei, dopo 20 anni insieme. Chi ancora si lascia andare a commenti ironici sulla ‘Soap’ del momento.

Tutti si sentono in dovere di esprimere un' opinione sulla coppia che ci ha fatto sognare per 20 anni: gente comune, persone note, giornalisti.

Tra le prime a dire la sua su Twitter, la giornalista Selvaggia Lucarelli, decisamente critica sulle dichiarazione del ‘Pupone’.