Tra Giorgia Meloni e Enrico Letta molte distanze ma il confronto è senza acuti

Forse perché trasmesso sul web e non in televisione, forse per il carattere dei due contendenti, il primo (e forse unico) faccia a faccia tra la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario del Partito democratico Enrico Letta è stato molto pacato, forse troppo, e l'impressione è che difficilmente possa influenzare significativamente le decisioni degli elettori.

In due ore di domande e risposte, nessuna parola forte, le distanze politiche emergono senza troppe scintille. Il segretario Pd accusa l'ex ministro della Gioventù di voler "aggiornare" il Pnrr, mettendo così a rischio la credibilità dell'Italia a Bruxelles. "Il Portogallo - è la replica - lo ha chiesto e Gentiloni ha detto che è molto interessante. E noi non possiamo farlo? Bisogna utlizzarlo di più sul tema dell' approvigionamento energetico". Gentiloni poco dopo risponderà “Chi l'ha detto?” ai cronisti che gli chiederanno conferma che Lisbona avrà la sua modifica.

Letta all'attacco anche sui rapporti privilegiati della leader di Fratelli d'Italia con l'Ungheria di Orban, e con chi vuole "un Europa basata sui veti". "Noi vogliamo - sottolinea - un' Italia che conti in Europa , non che protesti. Come Draghi, che è andato a Kiev con Macron e Scholz: quella è la fotografia. Un'Italia che conta non che pone il veto con Polonia e Ungheria, anche perché noi abbiamo l'Euro".



Meloni, prima difende l'idea che sia giusto rivendicare la tutela "dell'interesse nazionale". Poi sul premier magiaro è molto prudente: "Ho buoni rapporti con Orban ma il suo partito sino a ieri era nel Ppe, non nel mio partito, quello dei conservatori. Saremo dialoganti con tutti ma c'è un problema di riequlibrio dell'asse franco-tedesco, quindi dovremo parlare con paesi mediterranei come con quelli dell'est. Soluzione è avvicinarli: no a Europa di serie A e di serie B".



Sul tema caldo dell'immigrazione, Meloni ripropone la necessità di una missione europea che parli con la Libia per limitare le partenze, "distinguendo chi ha diritto di partire come i profughi da chi invece no". Il segretario coglie la palla al balzo e rileva che ha evitato di parlare di "blocco navale", perchè, aggiunge: "è talmente evidente che non può essere applicato e il governo non lo può adottare". Quindi Letta torna ad attaccare i governi dell'est e i loro veti sulle politiche migratorie comuni. "Sono diversi - rintuzza infine Giorgia Meloni - i Paesi che si sono opposti alla redistribuzione, penso i gendarmi francesi a Ventimiglia, ma anche la Germania che ha scelto i suoi migranti, i siriani. Poi sulla Polonia, prudenza: si sta caricando tutti i profughi ucraini, misuriamo le parole".

Dopo dieci domande a cui i due leader hanno risposto uno per volta nello stesso tempo, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana ne rivolge alcune individuali, e sono la tematica dell'ambiente e quello dei diritti civili a fare alzare un poco i toni. Letta accusa la destra di essere negazionista sulle tematiche ambientale, Meloni respinge fermamente l'accusa e mette in dubbio la scelta dell'elettrico per la mobilità: "Lo produce la Cina consumando carbone". Poi parte un siparietto sul pullman elettrico su cui il segretario del Pd viaggia durante la campagna elettorale: "'T'ha lasciato a piedi...", stuzzica la Meloni. "Non mi ha lasciato a piedi - puntualizza subito Letta - abbiamo tre mezzi che vengono usati in modo alternativo. Quindi è una fake news del tuo sistema mediatico". Qui Meloni ride e domanda "e quale sarebbe il mio 'sistema mediatico'?", con Letta che precisa "Libero e Giornale".

Sui diritti civili Meloni si dice contraria all'adozione alle coppie omogenitoriali: "A bambini che hanno già sofferto bisogna garantire il massimo, che per me è un padre, una madre, la stabilità della coppia". "Ai bambini conta che sia dato amore, ma tu vuoi normare questo amore", replica Letta.