Tra le carte top secret sequestrate a Trump, anche i segreti nucleari di un paese straniero

L'FBI ha recuperato quest'anno più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago: 184 in una serie di 15 scatole oramai inviate alla National Archives and Records Administration a gennaio, altri 38 consegnati da un avvocato di Trump agli investigatori a giugno e più di 100 documenti aggiuntivi portati alla luce in una perquisizione approvata dal tribunale l'8 agosto.

Stanno lentamente emergendo i contenuti dei documenti top secret che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump conservava nella sua dimora in Florida, a Mar-a-lago. lo scopre il Washington post che rivela come tra questi ci fosse anche un documento che descrive le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari.

È in quest'ultimo gruppo di segreti governativi, rivela il Washington Post, che sono state trovate le informazioni sulla preparazione alla difesa nucleare di un governo straniero. Non è stato ancora rivelato di quale paese si tratti, né si hanno ulteriori dettagli su una delle indagini più delicate del Dipartimento di Giustizia in materia di sicurezza nazionale. Tuttavia i paesi con capacità nucleari non sono molti: Gran Bretagna, Francia, Russia Cina, Pakistan, India, Israele e la Corea del nord.